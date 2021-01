Lampard : "Il manque à Chelsea la personnalité et les buts d'un Costa, Hazard ou Fabregas"

L'entraîneur des Blues a appelé à la patience alors que plusieurs membres de son équipe répondent aux exigences élevées du football de Premier League.

Frank Lampard a pointé du doigt la personnalité des légendes du passé de pour expliquer pourquoi plusieurs de ses meilleurs joueurs ont cessé de marquer régulièrement. Kai Havertz, Christian Pulisic et Hakim Ziyech n'ont marqué que deux buts à eux trois depuis le 1er novembre, tandis que Timo Werner est sur une disette de 10 matchs en . Cette disette au niveau des buts est devenu un facteur qui explique pourquoi l'équipe de Lampard a dégringolé au cours de la période hivernale, après avoir brièvement été en tête du classement début décembre.

Avant un match contre Leicester, qui est quatre places au-dessus des Blues, Lampard a expliqué que même dans un championnat où les grandes équipes perdent des points, Chelsea n'a pas l'expérience du champion "Les gens nous vantaient comme des concurrents pour le titre, mais nous avons une équipe jeune en composition - en particulier dans les zones offensives. Nous n'avons pas les joueurs dans les domaines que ce club a connus auparavant, qui sont des machines à buts ou des machines de passes décisives qui vous permettent de gagner des matchs", a commencé à dire aux journalistes Lampard.

"Nous n'avons pas eu Eden Hazard contribuant à 50% des buts ou des passes décisives. Nous n’avons pas de Diego Costa marquant 30 buts. Nous développons ces acteurs et je crois fermement en eux. Nous ne sommes pas tout à fait là où d'autres équipes autour de nous sont peut-être. Pour nous, il pourrait y avoir des moments difficiles. Il est donc important pour moi et pour les joueurs de continuer à travailler mais aussi de rester patient et calme", a ajouté l'Anglais.

Plus d'équipes

Lampard accepte la pression autour des résultats

L'article continue ci-dessous

Thomas Tuchel fait partie de ceux liés au poste de Lampard, tandis que Brendan Rodgers a été lié à un retour dans l'ouest de Londres - où il a commencé sa carrière d'entraîneur à l'académie de Chelsea. Lorsqu'il était à la tête de Swansea, il a déclaré qu'il n'accepterait jamais le poste de Chelsea car le club embauche et licencie ses managers trop rapidement. Lampard pense cependant que la patience a grandi à Stamford Bridge depuis que ces commentaires ont été faits.

"En tant qu'équipe de Chelsea, nous ne sommes pas le Chelsea quand je pense que Brendan a fait ces citations", a-t-il déclaré. "Mais je suppose qu'ils ont été faits à une époque où Chelsea avait [Didier] Drogba, [Petr] Cech, [John] Terry - je ne vais pas me nommer - [Claude] Makelele. Cela aurait été une équipe toujours stimulante et le point de repère était différent. Pour le moment, nous ne sommes pas une équipe qui a Costa, [Cesc] Fabregas ou Hazard, pour citer les joueurs qui sont venus un peu après. Nous sommes une équipe qui, lorsque nous comptons sur des joueurs en attaque, il est clair qu'ils sont nouveaux en Premier League. Alors peut-être que les repères changent. Je ne peux pas trop y réfléchir. Je peux vous le dire, parce que c'est la vérité, et ensuite continuer à travailler. Si je peux réussir, comment le succès est-il considéré maintenant, c'est tout ce que je peux demander à court terme pour moi-même".

"Nous devons penser à court terme dans ce métier. Pas seulement moi, et il n'y a pas que Chelsea qui est comme ça. Nous avons vu quelques grands clubs et grands managers être interrogés en l'espace d'une, deux ou trois semaines après quelques résultats cette année et c'est le monde moderne. Je ne pleure pas à ce sujet, car c'est la Premier League. Nous avons tous des attentes différentes. Si nous ne parvenons pas à les atteindre, la pression vient. C'est pourquoi nous sommes dans ce travail - pour gérer cela", a conclu Frank Lampard.