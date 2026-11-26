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L'aventure de Sabri Lamouchi à la tête de la sélection tunisienne n'aura duré que 5 mois : nommé en janvier 2026, il a été limogé à la mi-juin, après la lourde défaite 5-1 face à la Suède lors du match d'ouverture des Aigles de Carthage en Coupe du monde.

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Le technicien français est revenu sur les coulisses de son limogeage surprise lors de son passage dans l'émission « Riolo Club » sur la chaîne « RMC Sport » française. Il y a fait part de sa stupéfaction face au timing de la décision et a assuré assumer la responsabilité de la défaite, tout en reconnaissant qu'il ne s'attendait pas à ce que sa mission prenne fin aussi vite.

« Il faut tout de même expliquer ce qui s'est passé face à la Suède, a déclaré Lamouchi. Nous sommes la Tunisie, et nous devons être conscients du niveau des joueurs dont nous disposons, des clubs et des championnats dans lesquels ils évoluent. Certains ne sont peut-être même pas titulaires dans leur club. »

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Il a poursuivi : « L'ampleur du score nous oblige à revoir le match et à l'analyser. À 2-1, durant les vingt dernières minutes de la première période, nous étions plus proches d'égaliser à 2-2 que d'encaisser le troisième but. Mais nous avons pris un but sur une grosse erreur individuelle, ce qui détruit le joueur qui l'a commise et toute l'équipe. »

Il a ajouté : « Après ça, tout était fini, la porte était ouverte pour l'adversaire. Et même les deux premiers buts, nous les avons encaissés sur des situations que nous avions travaillées à l'entraînement. »

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Lamouchi a révélé qu'il ne s'attendait pas à être limogé après la rencontre et qu'il pensait, au contraire, continuer à diriger la sélection pour la suite du Mondial : « Nous sommes rentrés à l'hôtel, et j'étais convaincu que j'allais diriger l'entraînement du lendemain. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des appels manqués, et bien sûr, il y avait quelques rumeurs. »

Il a enchaîné : « Nous sommes allés à l'entraînement, et on m'a demandé de ne pas sortir sur le terrain. On m'a dit qu'un tweet avait été publié puis supprimé, alors que les dirigeants de la Fédération m'ont assuré qu'il n'avait jamais existé. »

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Lamouchi a poursuivi : « J'ai parlé aux joueurs dans le vestiaire, et beaucoup sont venus me voir pour me dire : “On a commencé ensemble, on finira ensemble.” Nous sommes rentrés à l'hôtel et j'étais convaincu que j'allais diriger l'entraînement du lendemain, puis le match prévu trois jours plus tard. Une heure après, le président et le vice-président m'ont informé qu'il fallait arrêter. Ils m'ont appelé, je suis descendu dans leur chambre, dans le même hôtel, et ils m'ont expliqué que la décision était difficile, mais nécessaire. »

La Fédération tunisienne de football avait publié un tweet sur ses réseaux sociaux avant de le supprimer rapidement, une démarche qui a précédé le limogeage de Lamouchi.

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Le technicien français a ajouté : « Ce qui me surprend, c'est que le successeur était déjà dans l'avion, ce qui veut dire que la décision avait été prise à l'avance. Et nous étions à 15 heures de vol ! »

C'est Hervé Renard que la Fédération tunisienne a fait appel pour succéder à Lamouchi pour une courte période, avant que la sélection ne termine sa Coupe du monde 2026 sur trois défaites : contre la Suède (5-1), le Japon (4-0) et les Pays-Bas (3-1).

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De son côté, Renard, actuel sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a expliqué dans un message enregistré diffusé pendant l'émission que sa prise de fonctions n'avait pas été planifiée à l'avance : « L'explication est très simple. J'étais chez moi au Sénégal, à 14 heures, quand mon agent m'a appelé pour me demander : “La Tunisie t'intéresse ?” Je lui ai répondu : “Écoute Farid, Sabri est parti ?” Ils avaient joué leur match la veille au soir. »

Il a poursuivi : « Il m'a dit : “Oui, il va partir.” Je lui ai répondu : “Tu sais, je suis assis sur mon canapé à regarder la Coupe du monde, donc je suis d'accord.” C'est exactement ce qui s'est passé. »

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Renard a ajouté : « Si ce n'était pas moi, ç'aurait été quelqu'un d'autre. C'est la loi du marché. Je n'ai fait aucune démarche en ce sens et personne ne m'avait appelé auparavant, c'est une certitude. »

Lamouchi a répondu aux propos de Renard en assurant ne nourrir aucune rancune personnelle à son égard, mais il a critiqué la manière dont la Fédération a géré la situation : « Je n'ai absolument pas compris la décision de la Fédération… Il a raison quand il dit que c'est la nature du métier et que quelqu'un d'autre aurait pris le poste si ce n'était pas lui. Mais il y a certaines valeurs et certains principes dans ce métier. Je ne fonctionne pas de cette manière, je n'aurais pas agi ainsi. »

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Il a conclu : « Je ne lui en veux pas, je n'ai aucun problème avec Hervé. Ce qui me dérange, c'est qu'il ne s'agit que d'un match de football, que je suis le premier responsable de l'échec de la Tunisie et qu'il ne faut pas en faire trop. Chacun doit assumer ses responsabilités. J'assume la mienne et je sais très bien ce qui s'est passé. »