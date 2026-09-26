Lamine Yamal, la star du Barça et de la sélection espagnole, a continué d'afficher ses grandes ambitions, après avoir révélé sa conviction profonde qu'il évolue depuis un certain temps au niveau qui le rend apte à concourir pour le Ballon d'Or, assurant que le sacre mondial et les succès qu'il a obtenus n'ont pas diminué son envie d'accomplir davantage sur le plan individuel.

Yamal s'est exprimé dans un entretien accordé au quotidien britannique « The Guardian », repris par « Marca » lors de son premier rassemblement avec la sélection espagnole après le sacre de la deuxième étoile. Il y a livré sa vision du football, sa façon de penser sur le terrain, ainsi que ses ambitions personnelles et sa vie, qui ont forgé sa personnalité actuelle.

Yamal : je prenais du plaisir jusqu'au coup de sifflet final

La star du Barça a évoqué l'ambiance de la finale de la Coupe du monde, assurant qu'il ne voulait pas que le match se termine rapidement : « Nous étions en finale de la Coupe du monde, et je voulais que ça continue. Je n'ai jamais pensé : qu'ils sifflent la fin ; je prenais du plaisir. »

Il a précisé : « Le latéral ressemble à un robot qui essaie de m'arrêter. Les robots sont presque parfaits, mais l'être humain possède quelque chose que le robot n'a pas. Le football est devenu mécanique, mais il y a des joueurs qui possèdent cette étincelle particulière. »

Il a ajouté : « J'essaie de jouer avec les adversaires, et de leur rendre difficile de me gérer de manière mécanique », faisant référence à la façon dont il a construit l'action conclue par le but de Ferran Torres face à l'Argentine.

La photo avec Messi : « Je voulais être Lamine »

Yamal est revenu sur la célèbre photo où il apparaît bébé aux côtés de Lionel Messi, restée secrète pendant 17 ans à sa demande, assurant qu'il ne voulait pas que cette photo se transforme en un fardeau permanent de comparaisons.

Il a déclaré : « J'ai demandé à mon père de la supprimer de Facebook. Les comparaisons étaient trop faciles, et moi je voulais être Lamine, je ne voulais pas être Messi. »

Yamal : mon niveau me rend apte au Ballon d'Or depuis un moment

Yamal ne cache pas ses ambitions individuelles, estimant que le moment est venu de recevoir la reconnaissance personnelle qu'il juge méritée.

Il a déclaré : « En toute honnêteté, cela ne concerne pas seulement cette année, car j'évolue au niveau du Ballon d'Or depuis plus longtemps. Tout le monde sait que je suis un joueur différent. »

Ces déclarations interviennent dans le contexte des grandes ambitions affichées par le joueur âgé de 19 ans, après être devenu l'une des plus grandes stars du football mondial à un âge extrêmement précoce.

Un passé difficile, source de la force de Yamal

Malgré les grands succès qu'il a obtenus à un jeune âge, Yamal assure que son enfance dans le quartier de Rocafonda l'a aidé à préserver son humilité et lui a offert une vision différente de la vie, loin de la célébrité du football.

Il a déclaré : « Dans le football, il n'y a pas de peur. J'ai vu ma mère lutter pour que je puisse jouer, et j'ai vu mon père ramasser de la ferraille dans les rues pour que je puisse manger. Ça, c'est la peur. Aujourd'hui, si ma famille a besoin d'aide, je peux le faire. »

Pour cette raison, Yamal refuse de laisser ses succès le pousser à l'arrogance : « Je ne dirai jamais : qui es-tu ? J'ai gagné la Coupe du monde. Cet état d'esprit, seuls les gens stupides le possèdent. Je sais que le football ne représente que 0,000001 % de la vie. »

Entre la rue et l'académie du Barça

Yamal estime que son style de jeu est le fruit d'un mélange entre le football qu'il a appris dans les rues du quartier et celui qu'il a acquis au sein de l'académie du Barça.

Il a précisé : « Le Barça te donne le contrôle et l'intelligence footballistique. Dans le parc, il n'y a pas d'intelligence footballistique, tu vas affronter ton adversaire puis tu reviens. Moi, je possède les deux à la fois. »

Au sujet du secret de sa relation avec le jeu, il a déclaré : « Je ne joue pas pour l'argent, je joue pour le plaisir. Quand je reçois le ballon et que je sens que les gens se lèvent de leurs sièges dans le stade, tu te sens plus fort que n'importe qui d'autre. Tu te sens comme Superman ou Spider-Man. »