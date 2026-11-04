Yamal réécrit l'histoire européenne
La star du Barça Yamal est entrée dans l'histoire face à Aston Villa mardi soir, en devenant officiellement le meilleur buteur de moins de 20 ans de l'histoire de la Ligue des champions.
Ce nouveau but décisif porte son total en carrière à 14 réalisations dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs. Le numéro 10 du FC Barcelone continue de confirmer son statut incontestable parmi les talents offensifs les plus prometteurs du football mondial actuel.
Devant une star du Real Madrid
En marquant face à Aston Villa, Yamal a officiellement dépassé le total établi auparavant par Mbappe. L'actuel attaquant du Real Madrid avait inscrit 13 buts dans cette compétition d'élite alors qu'il était encore adolescent et jouait en France.
Yamal avait déjà marqué les esprits en égalant Mbappe, avec dix buts en Ligue des champions avant son 19e anniversaire. Désormais, l'ailier du FC Barcelone occupe seul la tête du classement des buteurs adolescents.
Une ascension fulgurante
Ce nouveau record de Yamal est d'autant plus remarquable que son ascension sur la scène européenne a été rapide et ininterrompue. Il n'a fallu que 37 matches de Ligue des champions à l'adolescent espagnol pour atteindre les 14 buts dans cette prestigieuse compétition.
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Il s'est adapté sans difficulté au football européen au plus haut niveau, s'imposant rapidement comme un élément indispensable de l'attaque du Barça. Le jeune joueur a régulièrement répondu présent lors des grands rendez-vous, prouvant qu'il pouvait exprimer tout son talent face aux meilleures équipes du continent.
Un record européen qu'il peut encore améliorer
Le plus inquiétant pour les rivaux européens du FC Barcelone est peut-être que Yamal a encore largement le temps d'améliorer son nouveau record. L'ailier ne fêtera pas ses 20 ans avant juillet prochain, ce qui lui laisse de nombreuses occasions d'augmenter son total de buts au cours de cette saison.
Yamal va désormais se concentrer sur les prochaines rencontres de son équipe en championnat et sur la scène européenne. Il aura à cœur de mener le Barça plus loin dans la compétition tout en plaçant son record de buts avant 20 ans hors de portée des générations futures.