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Lamine YamalGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Lamine Yamal, Rodri et Mikel Merino portent l’Espagne vers une victoire inutilement laborieuse contre la République tchèque

Espagne vs Tchéquie
Espagne
Tchéquie
UEFA Nations League A

L’Espagne a également remporté, samedi soir, son troisième match de Ligue des nations de cette trêve internationale. Après des victoires contre l’Angleterre et la Croatie, la Tchéquie a elle aussi été battue : 3-1. Lamine Yamal, Rodri et Mikel Merino ont inscrit les buts espagnols. Jiri Slama a réduit l’écart entre-temps, sans pour autant empêcher la Tchéquie de rester bloquée à zéro point. L’Angleterre et la Croatie, les deux autres sélections du groupe, étaient entrées en lice plus tôt dans la journée.

Comme attendu, le match s’est en grande partie résumé à un trafic à sens unique à Oviedo, où Yamal aurait déjà pu marquer dans la première minute. L’ailier droit n’était pas encore totalement dans son match sur une passe en profondeur de Dani Olmo et a tiré à côté.

Quelques minutes plus tard à peine, Yamal a finalement trouvé la faille. Le candidat au Ballon d’Or a été servi à l’entrée de la surface et a envoyé Roman Macek dans le décor grâce à une feinte, avant d’enrouler magnifiquement le ballon du gauche dans la lucarne : 1-0.

L’Espagne a complètement dominé les Tchèques, ce qui n’a pas toujours aidé l’équipe à domicile à rester tranchante. Les belles actions n’étaient toutefois jamais bien loin. Yamal a ainsi été proche de son deuxième but sur un lob, qui a terminé tout près du but d’Antonín Kinský. Le gardien de Spurs a laissé le joueur du PSV Matej Kovár sur le banc.

Peu après que Dani Olmo, en position idéale, a tiré droit sur Kinský, le champion du monde a tout de même fait le break. Pedri a pénétré dans la surface et a vu le ballon être écarté devant ses pieds par un Tchèque, qui a ainsi offert involontairement à Rodri l’occasion de marquer de près : 2-0.

Au retour des vestiaires, la physionomie du match n’a d’abord guère changé. L’Espagne dominait et continuait de manquer des opportunités, laissant ainsi la porte ouverte à une réduction de l’écart, qui a fini par arriver par l’intermédiaire de Slama, auteur d’une frappe dans le petit filet opposé pour tromper David Raya : 2-1.

Presque immédiatement après, la Tchéquie aurait aussi pu égaliser par l’intermédiaire de l’ancien joueur de Feyenoord Ondrej Lingr, qui a vu le ballon lui arriver presque par hasard dans les pieds après une intervention peu convaincante de Raya. La frappe du Tchèque a toutefois manqué de puissance, ce qui a permis à Raya de revenir à temps devant son but.

L’égalisation a semblé tomber quelques instants plus tard, lorsque Raya a totalement mal jugé un ballon aérien et que Ryan Naderi a repris le ballon repoussé pour marquer. L’arbitre Vassilis Fotias est venu au secours de l’Espagne et a annulé le but pour une faute sur Robin Le Normand.

Le capitaine Ladislav Krejci a alors reçu un carton jaune pour ses vives protestations et a dû regagner les vestiaires prématurément quelques minutes plus tard, après avoir commis une faute tactique pour casser une nouvelle attaque espagnole.

À une minute du terme, l’Espagne a définitivement plié le match. Víctor Muñoz a buté sur Kinský à bout portant, avant que ce dernier ne puisse empêcher Merino de finir ensuite : 3-1. L’Espagne bouclera sa trêve internationale mardi en Croatie, tandis que la Tchéquie jouera au même moment en Angleterre.


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