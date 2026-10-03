L’Espagne a également remporté, samedi soir, son troisième match de Ligue des nations de cette trêve internationale. Après des victoires contre l’Angleterre et la Croatie, la Tchéquie a elle aussi été battue : 3-1. Lamine Yamal, Rodri et Mikel Merino ont inscrit les buts espagnols. Jiri Slama a réduit l’écart entre-temps, sans pour autant empêcher la Tchéquie de rester bloquée à zéro point. L’Angleterre et la Croatie, les deux autres sélections du groupe, étaient entrées en lice plus tôt dans la journée.

Comme attendu, le match s’est en grande partie résumé à un trafic à sens unique à Oviedo, où Yamal aurait déjà pu marquer dans la première minute. L’ailier droit n’était pas encore totalement dans son match sur une passe en profondeur de Dani Olmo et a tiré à côté.

Quelques minutes plus tard à peine, Yamal a finalement trouvé la faille. Le candidat au Ballon d’Or a été servi à l’entrée de la surface et a envoyé Roman Macek dans le décor grâce à une feinte, avant d’enrouler magnifiquement le ballon du gauche dans la lucarne : 1-0.

L’Espagne a complètement dominé les Tchèques, ce qui n’a pas toujours aidé l’équipe à domicile à rester tranchante. Les belles actions n’étaient toutefois jamais bien loin. Yamal a ainsi été proche de son deuxième but sur un lob, qui a terminé tout près du but d’Antonín Kinský. Le gardien de Spurs a laissé le joueur du PSV Matej Kovár sur le banc.

Peu après que Dani Olmo, en position idéale, a tiré droit sur Kinský, le champion du monde a tout de même fait le break. Pedri a pénétré dans la surface et a vu le ballon être écarté devant ses pieds par un Tchèque, qui a ainsi offert involontairement à Rodri l’occasion de marquer de près : 2-0.

Au retour des vestiaires, la physionomie du match n’a d’abord guère changé. L’Espagne dominait et continuait de manquer des opportunités, laissant ainsi la porte ouverte à une réduction de l’écart, qui a fini par arriver par l’intermédiaire de Slama, auteur d’une frappe dans le petit filet opposé pour tromper David Raya : 2-1.

Presque immédiatement après, la Tchéquie aurait aussi pu égaliser par l’intermédiaire de l’ancien joueur de Feyenoord Ondrej Lingr, qui a vu le ballon lui arriver presque par hasard dans les pieds après une intervention peu convaincante de Raya. La frappe du Tchèque a toutefois manqué de puissance, ce qui a permis à Raya de revenir à temps devant son but.

L’égalisation a semblé tomber quelques instants plus tard, lorsque Raya a totalement mal jugé un ballon aérien et que Ryan Naderi a repris le ballon repoussé pour marquer. L’arbitre Vassilis Fotias est venu au secours de l’Espagne et a annulé le but pour une faute sur Robin Le Normand.

Le capitaine Ladislav Krejci a alors reçu un carton jaune pour ses vives protestations et a dû regagner les vestiaires prématurément quelques minutes plus tard, après avoir commis une faute tactique pour casser une nouvelle attaque espagnole.

À une minute du terme, l’Espagne a définitivement plié le match. Víctor Muñoz a buté sur Kinský à bout portant, avant que ce dernier ne puisse empêcher Merino de finir ensuite : 3-1. L’Espagne bouclera sa trêve internationale mardi en Croatie, tandis que la Tchéquie jouera au même moment en Angleterre.



