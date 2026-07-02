Lamine Yamal perpétue l'héritage d'Okocha et inscrit deux records historiques lors de la Coupe du monde 2026

La star espagnole Lamine Yamal s'impose comme une figure hors du commun lors de la Coupe du monde 2026, après avoir réalisé des statistiques offensives qui n'avaient plus été enregistrées depuis l'époque de la légende nigériane Jay Okocha, confirmant ainsi que son talent exceptionnel écrit un nouveau chapitre de l'histoire de la Coupe du monde.

Selon Opta, il réussit en moyenne 12 dribbles toutes les 90 minutes, soit le meilleur ratio depuis Okocha, qui avait atteint ce total avec le Nigeria lors du Mondial 1998.

Mais les exploits de ce jeune talent espagnol ne s’arrêtent pas là : à seulement 18 ans, Yamal est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Coupe du monde depuis 1966 à réunir deux chiffres remarquables au cours d’un même match : plus de 10 touches dans la surface adverse (14 au total) et plus de 10 dribbles réussis (10 au total).

Cette performance atteste de la grande maturité du joueur du FC Barcelone, qui marie audace dans les duels et capacité à percer les blocs défensifs pour créer immédiatement le danger devant les buts adverses.

Ses statistiques évoquent l’âge d’or des dribbleurs en Coupe du monde et l’installent parmi les stars capables de faire la différence à elles seules. Alors que le tournoi se poursuit, le monde entier attend avec impatience ce que le « jeune prodige » espagnol va encore offrir, lui qui est désormais un candidat sérieux au titre de révélation de la Coupe du monde 2026.