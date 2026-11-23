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L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a reconnu qu’il pourrait devoir revoir l’ordre de ses tireurs de penalty après un échec marquant en Liga. Si le Barça a finalement pris les trois points, ce penalty manqué a relancé le débat entre Lamine Yamal et Raphinha pour savoir qui doit être le premier tireur.

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Yamal tire à côté dans un match mouvementé au Camp Nou

Le FC Barcelone a vécu un début de match cauchemardesque dimanche au Camp Nou : les internationaux canadiens Tajon Buchanan et Tani Oluwaseyi ont marqué au cours des sept premières minutes, donnant deux buts d’avance à Villarreal. Les champions d’Espagne en titre se sont ensuite créé de nombreuses occasions, mais n’ont pas su en profiter lorsque Lamine Yamal a obtenu un penalty en première période.

Le joueur de 19 ans s’en est chargé lui-même, mais son tir est passé à côté. Cet échec coûteux était le troisième penalty manqué par Yamal avec son club en 2026 et a aussitôt soulevé des questions sur le choix de ne pas confier cette responsabilité à Raphinha.

Flick admet que Raphinha pourrait devenir le premier tireur

Face aux journalistes après le coup de sifflet final, Flick a révélé que ses joueurs décident actuellement sur le terrain qui tire les penalties . L’entraîneur allemand a toutefois laissé entendre qu’il pourrait intervenir et confier ce rôle à Raphinha après le dernier échec de Yamal.

« Ils décident sur le terrain. Peut-être que je dois envisager de changer cela, je n’en suis pas sûr, a déclaré Flick aux journalistes après le match. Je vais parler avec [Raphinha et Yamal] pour voir comment nous allons gérer cela à l’avenir. Tous deux sont capables de marquer des penalties, mais nous devons réfléchir à la manière dont nous voulons gérer cela à l’avenir. »

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Trois buts en seconde période préservent l’avance du Barça en Liga

Malgré la frustration de la première période, le FC Barcelone a renversé la situation après la pause en inscrivant trois buts en dix minutes pour s’imposer 3-2. Ce résultat porte son bilan à 12 victoires en 13 matches de Liga cette saison et rétablit son avance de trois points sur le Real Madrid en tête du classement.

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Revenant sur ce retournement de situation spectaculaire, Flick a évoqué le manque de rigueur de son équipe en début de match avant de saluer sa discipline tactique après la pause.

« Quand on regarde les dix premières minutes, nous ne commençons pas très bien, a-t-il expliqué. Nous avons gardé le ballon trop longtemps, commis deux erreurs et ils ont marqué deux buts. »

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« La réaction a été incroyable. Je pense que nous avons aussi été très bons en première période. Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions, dont cette grosse opportunité sur penalty. En seconde période, nous avons vu ce que nous voulions améliorer : une meilleure organisation, une organisation claire. Si nous jouons comme ça, l’adversaire se fatigue. Nous avons marqué, je crois, trois buts en dix minutes. C’était formidable. »

Un déplacement à Bakou en Ligue des champions attend le Barça en forme

Le FC Barcelone n’a guère le temps de s’attarder sur son dilemme concernant les penalties, son attention se tournant immédiatement vers l’Europe. Les hommes de Flick doivent effectuer un long déplacement à Bakou pour affronter le Sabah FK en Ligue des champions mercredi.

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Fort de sa dynamique en championnat à l’approche de ce rendez-vous de milieu de semaine, Flick dispose désormais de peu de temps pour départager Yamal et Raphinha dans la hiérarchie des tireurs de penalty avant le retour à la compétition européenne.