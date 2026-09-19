Lamine Yamal, la star du Barça, a exprimé son insatisfaction quant au niveau qu'il a affiché lors de la Coupe du Monde 2026.

Yamal a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « As » : « Je ne suis pas sorti heureux après avoir remporté la Coupe du Monde, et cela n'a absolument rien à voir avec la blessure. Bien que j'aie réalisé beaucoup de choses que les gens n'ont pas vues, je n'étais pas satisfait de moi-même. Je sais que n'importe quel autre joueur avec mes prestations aurait disputé une Coupe du Monde formidable, mais j'aurais pu offrir davantage, et j'ai hâte de participer à la prochaine édition. »

Au sujet des accusations concernant l'ego et l'orgueil, Yamal a commenté : « Je pense que l'ego associé à la maîtrise est quelque chose de très bien, à condition qu'il reste toujours sous contrôle, car il aide toute l'équipe. Je veux toujours avoir avec moi des joueurs qui pensent qu'ils sont les meilleurs. »

Concernant son poste sur le terrain, la star du Barça a expliqué : « Je ne sais pas à quel poste je finirai, mais je serai toujours un attaquant. Vous ne verrez certainement pas le Lamine de 16 ans collé à la ligne de touche : plus je me rapprocherai progressivement de la surface de réparation, plus je serai dangereux. »

Sur le fait de mener l'équipe à 19 ans, le joueur espagnol a déclaré : « Ce sont les coéquipiers qui vous donnent le pas pour devenir un leader, et je le remarque vraiment, car l'équipe cherche toujours des réponses auprès de moi dans les moments difficiles, et je suis très reconnaissant qu'il en soit ainsi. »

À propos de ses déclarations polémiques avant le Clasico la saison dernière, le jeune attaquant a commenté : « Ce jour-là, je suis arrivé en pensant que je n'avais pas été aussi offensant que cela. Je préférais jouer de cette manière plutôt que de disputer un Clasico comme celui qui a eu lieu il y a quatre ans, qui n'était pratiquement qu'un match de forme. On savait que l'une des deux équipes allait gagner, mais j'ai réalisé que j'aurais pu gérer les choses autrement. »

Yamal avait insulté le Real Madrid avant le Clasico de la phase aller de la Liga la saison dernière, en déclarant : « Oui, le Real Madrid vole puis se plaint tout le temps. »

Au sujet de sa culture et de ses racines, Yamal a affirmé : « La culture de tes racines t'aide dans tout, au quotidien. Quand je suis allé au Maroc pour la première fois, je ne comprenais rien, je ne parlais que l'espagnol, et j'ai vu à quel point il était difficile de s'adapter, et cela te fait progresser et évoluer. Je me sens très chanceux. »



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