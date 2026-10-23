Une « contusion musculaire douloureuse », communément appelée « béquille », a suscité une vive inquiétude au Paris Saint-Germain avant le spectaculaire match de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Elle a aussi, indirectement, permis le retour surprise de Lucas Hernandez sur la plus grande scène du football.

La victime de cette béquille était Nuno Mendes. Le latéral gauche du PSG s’était blessé lors du match de championnat contre le Racing Strasbourg, ce qui excluait sa participation à la rencontre face aux Catalans, annoncés comme de sérieux prétendants. Avant le coup d’envoi, le poste d’arrière gauche concentrait particulièrement l’attention côté parisien : celui qui l’occuperait aurait régulièrement affaire à l’exceptionnel Lamine Yamal. Et le joueur de 19 ans avait montré au cours des semaines précédentes qu’il n’existait sans doute pas de tâche plus ingrate, à l’heure actuelle, que de le surveiller en un contre un.

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, devait donc trouver le bon remplaçant de Mendes, qui avait réussi à museler Yamal avec le Portugal en Ligue des nations en 2025. Dans les médias français, le polyvalent Warren Zaire-Emery faisait figure de favori pour une place dans le onze de départ. Lucas Digne était également candidat, même s’il avait concédé un penalty en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne à la suite d’une intervention maladroite sur Yamal.

Finalement, aucun des deux n’a été choisi : la mission de surveiller Yamal est revenue, à la surprise générale, à Lucas Hernandez. Pour l’ancien joueur du Bayern, il s’agissait de sa première titularisation en Ligue des champions depuis plus d’un an et demi. Selon les médias français, il ne l’a appris que deux heures et demie avant le coup d’envoi, lors de la réunion d’équipe.

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Quelles blessures ont freiné Lucas Hernandez ?

Au PSG, Hernandez n’était jusqu’ici, pour sa quatrième saison, guère plus qu’une solution de dépannage. Alors qu’il évoluait encore au Bayern Munich, il s’était rompu le ligament croisé en novembre 2022. Il avait quitté Munich avec cette blessure, avant de subir la même lésion en mai 2024. Son temps de jeu n’a ensuite cessé de diminuer. Depuis un bon moment déjà, en défense centrale, son poste de prédilection, il se situe derrière Marquinhos, Willian Pacho et Ilya Zabarnyi dans la hiérarchie du PSG. Il n’est, au mieux, qu’en concurrence avec Lucas Beraldo pour la quatrième place.

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Il était donc d’autant plus surprenant que Luis Enrique lui confie mardi ce qui est sans doute actuellement la tâche la plus difficile du football mondial. Yamal avait entamé la saison avec le FC Barcelone d’une manière qui enthousiasmait supporters et spécialistes. Ces derniers temps, presque tout réussissait au jeune joueur, jusqu’à ce qu’il croise la route de Lucas Hernandez. Ce dernier a amené Lamine Yamal à livrer sans doute son match le moins convaincant de cette nouvelle saison. Le Barcelonais n’a pas réussi à imposer sa marque sur cette rencontre disputée dans la capitale française.

Quel rôle Lucas Hernandez a-t-il joué dans la victoire 4-2 du PSG contre le Barça ?

À l’inverse, Lucas Hernandez a brillé. D’une puissante tête sur corner, il a porté le score à 2-1, jouant ainsi un rôle décisif dans la victoire 4-2 à domicile du tenant du titre, célébrée avec ferveur. Il faut aussi préciser que Lamine Yamal a marqué, mais seulement après la sortie de Hernandez, remplacé par Zaire-Emery. « Il le mérite, car son énergie et sa capacité à être satisfait et positif font de lui un joueur important pour l’équipe », a déclaré après le match l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, au sujet du joueur de 30 ans.

Yamal a aussi pu mesurer à quel point Hernandez était heureux après son but. En passant devant son adversaire, Hernandez lui a tapoté l’épaule d’un geste désinvolte, ce qui n’a pas du tout plu à la star du Barça. Celle-ci lui a lancé un regard noir, dont la version au ralenti est aussitôt devenue un mème sur Internet. Lucas Hernandez a répondu par un large sourire, qui a encore davantage déstabilisé Yamal.

Pour le joueur du PSG, c’était la conclusion parfaite d’une soirée qu’une simple béquille avait rendue possible. Et d’autres soirées de ce genre pourraient suivre pour celui qui a désormais 30 ans. Car le PSG a payé cher sa victoire contre le Barça.

Khvicha Kvaratskhelia s’est rompu le ligament croisé et pourrait être absent jusqu’à la fin de la saison. Ousmane Dembele a dû quitter le terrain après un peu moins de 20 minutes en raison d’une blessure musculaire, tandis que le capitaine Marquinhos pourrait lui aussi manquer au PSG pendant un certain temps à cause d’une blessure musculaire. Hernandez, jusque-là solution de dépannage, pourrait donc encore jouer un rôle important dans les semaines à venir. Mardi soir, il a montré qu’on pouvait compter sur lui.



