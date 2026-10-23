Une « contusion musculaire douloureuse », communément appelée « béquille », a suscité une vive inquiétude au Paris Saint-Germain avant le spectaculaire match de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Et elle a aussi, indirectement, permis le retour inattendu de Lucas Hernandez sur la plus grande scène du football.

Car c’est Nuno Mendes qui avait reçu cette béquille. Le latéral gauche du PSG s’est blessé lors du match de championnat contre le Racing Strasbourg, ce qui excluait sa participation face aux Catalans, donnés favoris. Avant le coup d’envoi, le poste d’arrière gauche concentrait particulièrement l’attention côté parisien : son occupant allait régulièrement devoir se mesurer à l’exceptionnel Lamine Yamal. Et le joueur de 19 ans avait montré au cours des semaines précédentes qu’il n’y avait sans doute pas de tâche plus ingrate, actuellement, que de le marquer en un contre un.

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, devait donc trouver le bon remplaçant à Mendes, qui avait pourtant muselé Yamal avec le Portugal en Ligue des nations en 2025. Dans les médias français, le polyvalent Warren Zaire-Emery faisait figure de favori pour une place dans le onze de départ. Lucas Digne était également candidat, même s’il avait concédé un penalty en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne après une intervention maladroite sur Yamal.

Finalement, ce ne fut ni l’un ni l’autre : la tâche de surveiller Yamal revint, à la surprise générale, à Lucas Hernandez. Pour l’ancien joueur du Bayern, il s’agissait de sa première titularisation en Ligue des champions depuis plus d’un an et demi. Selon les médias français, il ne l’a appris que deux heures et demie avant le coup d’envoi, lors de la réunion d’équipe.

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Quelles blessures ont freiné Lucas Hernandez ?

Au PSG, Hernandez n’était jusqu’ici guère plus qu’une solution de dépannage pour sa quatrième saison. Alors qu’il jouait encore au Bayern Munich, il s’était rompu le ligament croisé en novembre 2022. Il avait quitté Munich avec cette blessure, avant de subir la même lésion en mai 2024. Son temps de jeu a ensuite diminué progressivement. Depuis un bon moment déjà, en défense centrale, son poste de prédilection, il n’est au mieux que le quatrième choix du PSG derrière Marquinhos, Willian Pacho et Ilya Zabarnyi, au coude-à-coude avec Lucas Beraldo.

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La décision de Luis Enrique de lui confier mardi ce qui est sans doute actuellement la tâche la plus difficile du football mondial avait donc de quoi surprendre. Yamal avait entamé la saison avec le FC Barcelone d’une manière qui enthousiasmait supporters et experts. Ces derniers temps, presque tout réussissait au jeune joueur, jusqu’à ce qu’il tombe sur Lucas Hernandez. Ce dernier a fait en sorte que Lamine Yamal livre sans doute son match le moins convaincant de la nouvelle saison. Il n’a pas marqué de son empreinte ce duel disputé dans la capitale française.

Quel rôle Lucas Hernandez a-t-il joué dans la victoire 4-2 du PSG contre le Barça ?

C’est au contraire Lucas Hernandez qui a brillé : d’une puissante tête sur corner, il a porté le score à 2-1 et a ainsi joué un rôle décisif dans la victoire 4-2 à domicile, célébrée avec ferveur, du tenant du titre. Il faut aussi préciser que Lamine Yamal a marqué, mais seulement après le remplacement de Hernandez par Zaire-Emery. « Il le mérite parce qu’avec son énergie, sa capacité à être satisfait et positif, c’est un joueur important pour l’équipe », a déclaré après la rencontre l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, à propos du joueur de 30 ans.

Yamal a lui aussi pu mesurer à quel point Hernandez était heureux après son but : après avoir marqué, Hernandez a croisé son adversaire et lui a tapé sur l’épaule comme si de rien n’était. Un geste qui n’a pas du tout plu à la star du Barça : elle lui a lancé un regard noir, aussitôt transformé en mème sur Internet dans une version au ralenti. Lucas Hernandez a répondu par un large sourire, qui a encore davantage déstabilisé Yamal.

Pour le joueur du PSG, c’était la conclusion parfaite d’une soirée qu’une béquille avait rendue possible. Et d’autres soirées pourraient suivre pour celui qui a désormais 30 ans. Car le PSG a payé cher sa victoire contre le Barça.

Khvicha Kvaratskhelia s’est rompu le ligament croisé et pourrait être absent jusqu’à la fin de la saison. Ousmane Dembele a dû quitter le terrain après un peu moins de 20 minutes en raison d’une blessure musculaire, et le capitaine Marquinhos pourrait lui aussi manquer au PSG pendant une longue période à cause d’une blessure musculaire. Hernandez, jusque-là solution de dépannage, pourrait donc de nouveau jouer un rôle important dans les semaines à venir. Il a montré mardi soir qu’on pouvait compter sur lui.



