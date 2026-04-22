Lamine Yamal inscrit un but pour le FC Barcelone puis est immédiatement remplacé

Lamine Yamal suscite l’inquiétude. L’ailier du FC Barcelone a transformé un penalty à la 40e minute du match à domicile contre le Celta de Vigo, puis s’est effondré sur la pelouse, visiblement blessé.

L’international espagnol s’est effondré dans la surface du Celta alors que ses coéquipiers venaient le féliciter pour l’ouverture du score (1-0). Raphinha, notamment, affichait une vive inquiétude.

Les images montrent qu’il a immédiatement fait signe en direction du banc barcelonais après sa transformation. L’ailier, auteur de l’ouverture du score, a ensuite été remplacé par l’entraîneur Hansi Flick.

Dès sa sortie, la rencontre au Spotify Camp Nou a été interrompue. Le commentateur de Ziggo, Sierd de Vos, évoque un possible malaise cardiaque dans les tribunes.

Pendant ce temps, Flick prodiguait ses consignes à ses joueurs, tandis que les deux équipes échangeaient quelques mots. Dans les tribunes, le public se demandait pourquoi la rencontre Barcelone-Celta de Vigo était ainsi interrompue.