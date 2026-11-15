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Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal s’apprête à endosser de nouvelles responsabilités en sélection après s’être vu attribuer l’un des maillots les plus prestigieux de l’histoire du football. L’ailier adolescent délaisse son habituel numéro 19 pour mener l’attaque de l’Espagne lors du match à fort enjeu de ce soir face à l’Angleterre.

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Yamal récupère le numéro 10 laissé vacant

Selon Marca, l’ailier du FC Barcelone portera le prestigieux numéro 10 dimanche soir, lors du match de Ligue des nations à Madrid. Ce numéro est devenu disponible après le forfait sur blessure de son titulaire habituel, Dani Olmo, pour le rassemblement actuel de la sélection.

Yamal porte habituellement le numéro 19 en sélection, mais il a manqué la récente victoire de l’Espagne contre la Tchéquie alors qu’il se remettait d’un problème au genou. Lors de cette rencontre, Victor Munoz, de Liverpool, a porté le numéro 10. Munoz reprendra toutefois le numéro 19 face à l’Angleterre, maintenant que Yamal a reçu le feu vert pour faire son retour.

De la Fuente salue le retour en forme de Yamal avant ce choc au sommet

Avant la rencontre, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a confirmé que le jeune attaquant avait surmonté son problème au genou et qu’il était « en parfaite condition » pour jouer. Il prévoit de titulariser Yamal face à l’Angleterre.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, De la Fuente a souligné la qualité de l’affiche entre ces deux grandes nations européennes. « C’est l’un des meilleurs matches que l’on puisse voir dans le monde actuellement, si ce n’est le meilleur », a-t-il déclaré aux journalistes. « À l’heure actuelle, Angleterre-Espagne est au sommet du football mondial. Ces deux équipes traversent leur meilleure période depuis longtemps. »

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L’Espagne aux commandes du groupe A3

Le retour de Yamal tombe à point nommé pour une sélection espagnole qui donne déjà le rythme dans le groupe A3 de la Ligue des nations. L’Espagne occupe actuellement la première place, avec trois points d’avance sur l’Angleterre avant le choc de dimanche.

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L’Espagne a pris cet avantage plus tôt dans la phase de groupes en s’imposant 3-1 face à l’Angleterre à Wembley. Répéter ce résultat à domicile, à Madrid, conforterait encore sa place en tête du classement.

Un match à fort enjeu dimanche soir à Madrid

Tous les regards seront tournés vers Yamal dimanche soir lorsqu’il portera l’emblématique numéro 10 face à un adversaire de premier plan, dès son retour de blessure. En l’absence d’Olmo, le jeune joueur devra d’emblée mener l’attaque espagnole et préserver les trois points d’avance de son équipe sur l’Angleterre dans le groupe A3.