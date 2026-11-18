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La Ligue espagnole de football a annoncé que Lamine Yamal, Hansi Flick, Carlos Espí, Joan García et Arda Güler sont les lauréats des prix LaLiga de la saison 2025-2026, qui récompensent les acteurs les plus brillants de la saison écoulée.

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Les trophées seront remis le 28 décembre aux Émirats arabes unis, dans le cadre de la 17e édition de la cérémonie des « Beyond Developments Globe Soccer Awards ».

La cérémonie réunira quelques-unes des plus grandes figures du football mondial et offrira une tribune internationale pour célébrer les contributions des lauréats au cours d'une saison qui a vu le FC Barcelone conserver son titre de champion de LaLiga EA Sports.

Le Barça ne s'est pas contenté de remporter LaLiga EA Sports la saison dernière : il a également dominé les distinctions individuelles. Lamine Yamal a décroché le prix du meilleur joueur, Hansi Flick celui du meilleur entraîneur et Joan García celui du meilleur arrêt, permettant au club de rafler trois des cinq récompenses de la saison 2025-2026.

Lamine Yamal recevra le prix du meilleur joueur de LaLiga EA Sports de la saison 2025-2026, décerné en partenariat avec « EA Sports ». La star du Barça a joué un rôle central dans le sacre de son équipe, terminant la saison avec 16 buts et 12 passes décisives.

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Le prix du meilleur entraîneur de LaLiga EA Sports de la saison 2025-2026 reviendra quant à lui à Hansi Flick, qui a mené le FC Barcelone à un deuxième titre de champion consécutif. Son équipe a bouclé l'exercice avec 94 points, en maintenant un niveau de jeu élevé et constant tout au long de la saison.

Carlos Espí sera récompensé du prix du meilleur joueur de moins de 23 ans de LaLiga EA Sports de la saison 2025-2026. L'attaquant originaire de Valence, âgé de 20 ans, a marqué les esprits lors de sa première saison en première division en inscrivant 11 buts, dont 10 lors des 13 dernières journées. Ses réalisations ont été décisives pour permettre à Levante d'éviter la relégation et lui ont valu une place parmi les 15 meilleurs buteurs du championnat.

Le prix du meilleur arrêt de la saison sera attribué à Joan García, en reconnaissance de sa parade remarquable lors du derby face à l'Espanyol. García est arrivé en tête du vote final, devant les autres candidats, Jan Oblak et Unai Simón.