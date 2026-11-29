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L'entraîneur allemand du FC Barcelone, Hansi Flick, a dévoilé son onze de départ pour affronter le Deportivo La Corogne ce dimanche au stade du Riazor, dans le cadre de la 14e journée de Liga.

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Le retour de Lamine Yamal constitue le fait marquant des choix de Flick pour ce match. Le joueur avait manqué la rencontre face à Sabah en Ligue des champions en raison d'une gêne à la cheville droite, avant de retrouver la forme et de revenir dans les plans du technicien allemand.

Voici la composition complète du FC Barcelone pour le match du jour :

Gardien : Juan García.

Défense : Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Milieu : Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo.

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Attaque : Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

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Yamal figure dans le onze de départ après son absence lors du dernier match européen et retrouve ainsi le flanc droit de l'attaque catalane. Flick compte sur sa capacité à faire la différence, que ce soit par ses dribbles, ses passes décisives ou ses déplacements offensifs, qui offrent au Barça des solutions supplémentaires face à la défense adverse.

Le retour du joueur revêt une grande importance pour le FC Barcelone, d'autant que le staff technique avait tenu à ne prendre aucun risque avec lui lors du dernier match, après qu'il a ressenti une gêne à la cheville. Il a depuis surmonté ce problème et se trouve de nouveau disponible.

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Le groupe barcelonais pour ce match compte également plusieurs retours, à commencer par le milieu de terrain Rodri Hernández et le défenseur Andreas Christensen, qui ont obtenu le feu vert médical mais débuteront la rencontre sur le banc, tout comme le défenseur français Jules Koundé et le jeune milieu Gavi.

Sur le banc figurent aussi Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Álex Campos, Brian Fariñas, Orian Gorin, Karim Adeyemi et Gabriel Jesus.

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En revanche, le FC Barcelone sera privé aujourd'hui de Fermín López, suspendu, ainsi que d'Alejandro Balde, Marc Bernal, Xavi Espart et Roony Bardghji, blessés.

Le club catalan aborde ce match avec l'objectif de prendre les trois points pour consolider sa place de leader de Liga, profitant du faux pas du Real Madrid, battu 1-2 par le Deportivo Alavés. Une victoire au Riazor permettrait ainsi au Barça de creuser l'écart sur son plus proche poursuivant.

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Ce match marque la première visite du FC Barcelone au Riazor depuis huit ans et revêt un caractère particulier pour les supporters blaugrana, puisqu'il coïncide avec le 127e anniversaire de la fondation du club, célébré le 29 novembre.