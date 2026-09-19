La chute de Lamine Yamal à l'intérieur ou aux abords de la surface de réparation de Séville a suscité la polémique lors de la rencontre entre les deux équipes, disputée au stade Ramón Sánchez-Pizjuán dans le cadre de la septième journée du Championnat d'Espagne.

La star du Barça est tombée après avoir tenté de percer la défense sévillane, réclamant une faute, mais l'arbitre a décidé de ne rien accorder, et le match s'est poursuivi dans une atmosphère de forte rivalité entre les deux formations.

De son côté, l'ancien arbitre espagnol Iturralde González n'a pas partagé la protestation de Yamal, estimant que le contact ne justifiait pas de siffler une faute. Selon le journal « As », il a déclaré : « On dirait qu'il fait semblant de tomber dès qu'il sent un contact », avant d'ajouter que l'accrochage avait eu lieu en dehors de la surface de réparation.

Cet épisode intervient dans un match riche en attaques, après que Séville a ouvert le score sur sa pelouse, avant que le Barça n'égalise rapidement par l'intermédiaire de Raphinha, qui a poursuivi sa réussite offensive cette saison en atteignant 10 buts lors des 7 premières journées de Liga.