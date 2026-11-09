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L’Espagne sera privée de deux de ses attaquants les plus influents pour son prochain match de Ligue des nations de l’UEFA contre la Tchéquie. Le phénomène du FC Barcelone Lamine Yamal et le capitaine de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal sont tous deux forfaits pour le déplacement à Prague, alors que Luis de la Fuente doit composer avec un effectif qui s’amenuise.

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Barcelone : Yamal écarté en raison d’un problème au genou

Yamal ne se rendra pas avec la sélection espagnole à Prague pour son prochain match de Ligue des nations de l’UEFA. Le jeune prodige souffre actuellement d’une gêne au genou après la victoire difficile de Barcelone contre l’Atletico Madrid au Metropolitano. Si l’équipe de Hansi Flick a pris les trois points grâce à un doublé de Fermin Lopez, les efforts fournis lors de ce match obligent l’ailier à retarder son arrivée en sélection.

Le service médical de Barcelone échange régulièrement avec l’encadrement de la sélection au sujet de l’état physique du joueur de 19 ans. Il a été décidé que Yamal resterait en Catalogne pour recevoir les premiers soins, plutôt que de risquer d’aggraver son problème pendant le vol ou le match en République tchèque. La RFEF a confirmé qu’il devrait rejoindre le groupe plus tard dans la semaine, lorsque les examens médicaux montreront une amélioration suffisante.

Oyarzabal malade à Saint-Sébastien

Autre casse-tête pour l’Espagne, Oyarzabal devrait lui aussi manquer la rencontre de jeudi soir. L’attaquant de la Sociedad souffre d’un syndrome grippal sévère qui l’a empêché de se rendre à la Ciudad del Futbol, à Las Rozas. Oyarzabal se repose actuellement chez lui, à Saint-Sébastien, tandis que les médecins de la sélection surveillent quotidiennement sa température et son état général.

La RFEF a publié un communiqué pour préciser la situation des deux joueurs, indiquant qu’ils ne sont pas forfaits pour l’ensemble de ce rassemblement international. « Les deux joueurs rejoindront le rassemblement dans les prochains jours afin d’être disponibles pour affronter l’Angleterre à l’Estadio Metropolitano », a indiqué la fédération, citée par Marca.

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De la Fuente contraint d’ajuster son groupe

Les absences de Yamal et d’Oyarzabal s’ajoutent aux changements déjà apportés à la liste initiale de De la Fuente. Le sélectionneur a déjà dû chercher des renforts pour que son groupe reste compétitif lors des dernières rencontres de la phase de groupes de la Ligue des nations. Ces changements de dernière minute mettent à l’épreuve la profondeur de l’effectif espagnol, qui cherche à conserver la tête du classement.

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Pour pallier un autre problème physique, De la Fuente a convoqué Jorge de Frutos en remplacement d’Ander Barrenetxea, blessé. Le joueur du Rayo Vallecano offre une autre option capable d’apporter de la percussion sur les côtés, devenue nécessaire en raison de l’indisponibilité d’autres attaquants importants. De Frutos a rejoint le rassemblement à Las Rozas lundi pour commencer à préparer le déplacement à Prague.

Le choc au Metropolitano en ligne de mire

Si la priorité immédiate reste le match en République tchèque, l’Espagne ménage clairement ses principaux joueurs en pensant aussi à la rencontre suivante. Le match contre l’Angleterre au Metropolitano est considéré comme une affiche majeure, et récupérer Yamal et Oyarzabal sera une priorité. Leur retour constituerait un renfort de poids pour les champions d’Europe devant leur public.

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Les équipes médicales de Barcelone et de la Sociedad transmettent régulièrement des informations afin que leur retour en sélection se passe sans difficulté. Pour l’heure, De la Fuente devra trouver d’autres solutions tactiques pour le coup d’envoi de jeudi. Des joueurs comme Nico Williams ou Bryan Zaragoza pourraient ainsi avoir l’occasion de mener l’attaque en l’absence des deux titulaires habituels.