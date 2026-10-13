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Le jeune talent du FC Barcelone Pau Cubarsi a qualifié son coéquipier Lamine Yamal de meilleur footballeur de la planète, affirmant que l’adolescent mérite pleinement le Ballon d’Or. À l’approche d’une soirée européenne décisive, le défenseur a souligné que le monde du football tout entier a désormais pleinement conscience du talent générationnel de l’ailier.

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Yamal, favori pour les distinctions individuelles

Le défenseur du FC Barcelone Pau Cubarsi ne laisse aucune place au débat quant à sa vision de la hiérarchie actuelle du football mondial. Devant les médias, avant une rencontre très attendue de Ligue des champions, le jeune défenseur central a affiché son soutien à Lamine Yamal.

« Tout le monde sait déjà qu’il est le meilleur joueur du monde. Il le dit, mais les gens le voient aussi sur le terrain. Il mérite le Ballon d’Or. Je pourrais aussi être dans la course grâce à la Coupe du monde et à la saison, mais j’aborde les choses plus sereinement, tandis qu’il est davantage sous les projecteurs », a déclaré Cubarsi, cité par Marca. Les propos du défenseur soulignent l’ascension fulgurante de l’ailier adolescent, devenu le visage de l’équipe de Hansi Flick au cours de sa récente série de performances dominantes sur la scène nationale et européenne.

Le défenseur de 19 ans est également revenu sur sa propre progression au sein de l’effectif, reconnaissant qu’un été réussi avait changé le regard que portent sur lui ses adversaires. S’il reste modeste quant à ses chances de remporter le Ballon d’Or par rapport à Yamal, il admet sentir qu’on le respecte davantage sur le terrain. Selon Cubarsi, les attaquants l’abordent désormais avec beaucoup plus d’intensité et d’agressivité, signe qu’il n’est plus seulement un jeune joueur prometteur, mais un défenseur particulièrement surveillé dans la défense du Barça.

Affronter la pression en Turquie

L’attention de l’équipe de Flick se tourne désormais vers la Ligue des champions et un déplacement redoutable à Istanbul pour affronter Galatasaray.

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« Nous connaissons leurs qualités offensives et défensives. Nous savons dans quel stade nous venons jouer et quelle ambiance nous attend. Il faut être attentif aux petits détails. Tout le monde connaît la pression qui se fait sentir dans ce stade. Pedri a déjà joué ici et il m’a dit que c’était un stade où la pression est forte et où il est compliqué de jouer. Il sera difficile de l’emporter, mais nous avons hâte de produire une bonne performance et de rester concentrés », a expliqué l’Espagnol.

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Ne pas encaisser de but reste l’objectif principal de la défense, un défi que Cubarsi juge essentiel dans des rencontres de ce niveau.

Gérer l’enchaînement des matches et la menace Osimhen

La condition physique du jeune défenseur fait partie des principaux sujets de discussion, compte tenu de son important temps de jeu en club comme en sélection.

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« J’ai beaucoup joué, à la Coupe du monde comme en début de saison, et je sais que l’entraîneur gère mon temps de jeu, mais je prends grand soin de moi et je suis prêt à jouer chaque minute parce que c’est ce que j’aime », a-t-il déclaré. Cette envie de jouer est portée par la dynamique actuelle de l’équipe, qu’il a qualifiée d’« inarrêtable ». Il a toutefois prévenu que chaque match apportait son lot de difficultés et que l’équipe ne pouvait pas se permettre de relâcher son attention malgré sa récente série de succès.

Neutraliser un talent de classe mondiale comme Victor Osimhen fait partie de ces défis. Cubarsi s’est souvenu avoir affronté l’attaquant nigérian lors de ses débuts et a souligné à quel point les deux joueurs avaient évolué depuis leur première confrontation.

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La force du collectif et la profondeur de l’effectif

Au-delà des questions tactiques immédiates, Cubarsi a également évoqué le retour de Frenkie de Jong et la polyvalence qu’il apporte à l’effectif. L’international néerlandais pouvant évoluer au cœur de la défense, la concurrence pour les places reste intense.

« Frenkie affiche un niveau spectaculaire, surtout à son poste. Il va faire une grande saison. Je suis sûr qu’il reviendra avec une immense envie. Il va beaucoup apporter par son niveau et il est très important pour tout le monde qu’il aille bien », a souligné Cubarsi. Cette profondeur d’effectif est essentielle pour un club engagé sur plusieurs fronts, en particulier lorsqu’il s’appuie autant sur un mélange de joueurs expérimentés et de joueurs issus du centre de formation. Le défenseur a écarté les inquiétudes concernant l’âge de l’effectif, estimant qu’à 19 ans, il avait déjà acquis assez d’expérience pour aborder les matches à forte pression comme des rendez-vous ordinaires.

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Pour conclure, Cubarsi a écarté les débats extérieurs, notamment ceux qui concernent les arbitres et le rival, le Real Madrid. Il a assuré que le vestiaire se concentrait uniquement sur ses propres performances et sa progression.