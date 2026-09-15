Dimanche, l’ancien joueur du BVB a même plongé la superstar Lamine Yamal dans l’extase. Au terme d’un slalom exceptionnel, Adeyemi a inscrit le but du 4-2 final pour le leader de la Liga sur la pelouse de l’UD Levante, juste avant la fin. Ballon au pied, il a traversé la moitié du terrain, éliminé d’abord deux adversaires, puis conclu avec un sang-froid glacial dans la surface face au gardien Mathew Ryan.

Déjà remplacé à ce moment-là, Yamal n’a pas pu rester assis sur le banc. Le champion du monde et d’Europe a applaudi frénétiquement près de la ligne de touche devant ce but de rêve et le dénouement définitif de cette rencontre.

L’épouse d’Adeyemi, Loredana, a elle aussi été très séduite par sa prestation. La rappeuse en a profité pour lancer une pique sur les réseaux sociaux en direction du grand rival du Barça, le Real Madrid. Elle a commenté une publication d’Adeyemi sur Instagram avec : « 140 millions ».

Une allusion évidente à l’indemnité de transfert évoquée que le Real aurait déboursée il y a quelques semaines pour l’ailier Yan Diomande. Et alors que l’ancien joueur de Leipzig connaît encore des débuts compliqués à Madrid et attend sa première implication sur un but, Adeyemi est déjà devenu une valeur sûre à Barcelone.

Dans la machine offensive parfaitement huilée de l’entraîneur principal Hansi Flick (6 matches, 6 victoires, 26 buts marqués, 5 encaissés), il alterne avec Anthony Gordon dans la ligne de trois offensive aux côtés de Yamal et du capitaine Raphinha. Les craintes de voir Barcelone être un trop grand défi pour le joueur de 24 ans après sa dernière saison mitigée à Dortmund se révèlent jusqu’ici infondées.

Adeyemi déborde d’inspiration et se signale régulièrement par des gestes spectaculaires, tout en respirant la confiance. Face à Levante, par exemple, il a tenté après un rebond un geste acrobatique, une sorte de retourné du talon, qui avait le potentiel pour être le but du mois. Sa tentative est toutefois passée de peu à côté du poteau gauche.

Combien de contributions décisives Karim Adeyemi compte-t-il au FC Barcelone ?

Adeyemi a jusqu’ici cumulé quatre implications directes sur des buts : à ses trois réalisations, dont une autre merveille il y a quelques jours en Ligue des champions contre Feyenoord, s’ajoute une passe décisive. Il a participé jusqu’ici aux six matches des Blaugrana.

Le coach Flick est satisfait de sa recrue à 22 millions d’euros. « Il s’agissait de trouver le joueur dont les qualités correspondent le mieux à notre football. Karim nous apporte de la vitesse, du mouvement, de l’agressivité et, surtout, ce sang-froid devant le but », a récemment déclaré l’ancien entraîneur du Bayern. Après le match contre Levante, il s’est enthousiasmé : « Ses performances ne me surprennent pas, car quand il est concentré, c’est un joueur fantastique. C’est pour cela que nous l’avons recruté. »

Getty Images

Il connaît Adeyemi « depuis de nombreuses années », a expliqué l’ancien sélectionneur. Mais Flick a aussi prévenu : « Il ne doit pas se reposer sur ses lauriers et être heureux et détendu. Non ! Il doit toujours viser plus et c’est ce que je veux voir de sa part. »

Ses performances vont-elles aussi ramener Adeyemi en sélection ? Jeudi, le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp annoncera sa première liste. Il est fort possible que le nom de l’attaquant du Barça y figure aussi. Après tout, Klopp avait souligné lors de sa présentation à la DFB que les ailiers devaient jouer un rôle décisif sous ses ordres : « Parce que chaque adversaire peut rendre le terrain très compact. Le seul avantage dont on dispose existe pendant un court instant sur l’aile. Les meneurs de jeu d’aujourd’hui sont sur l’aile. »

Quand Karim Adeyemi a-t-il joué pour la dernière fois avec la Mannschaft ?

Le recordman des sélections Lothar Matthäus voit en tout cas en lui, dans sa Sky chronique, un sérieux candidat, puisqu’il se serait « épanoui » en Espagne.

Adeyemi compte jusqu’ici onze sélections (un but). Sa dernière apparition remonte au 13 octobre 2025, lorsqu’il a joué 65 minutes lors de la victoire 1-0 en qualifications pour la Coupe du monde contre l’Irlande du Nord sous les ordres du prédécesseur de Klopp, Julian Nagelsmann.