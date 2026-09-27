Lamine Yamal, la star du Barça et de la sélection espagnole, ne s'est pas contenté d'évoquer les progrès de son équipe sous la houlette de Hansi Flick : il a également adressé un éloge particulier à l'Égyptien Hamza Abdel Karim, à qui il prédit un avenir radieux, tout en parlant de Mohamed Salah et de la sélection égyptienne, avant de trancher quant au meilleur joueur de l'histoire du football.

Dans des déclarations à l'émission « Du Caire » diffusée sur la chaîne « On Sport », Yamal a affirmé que le Barça avait connu un bond en avant cette saison en matière d'entente et d'harmonie entre les joueurs, soulignant : « Nous jouons pour l'équipe, et notre objectif est toujours la victoire. »

Interrogé sur l'équilibre entre le plaisir de jouer sur le terrain et l'application des consignes de Flick, il a expliqué : « J'essaie de jouer avec la plus grande efficacité possible, de faire la différence et de donner tout ce que j'ai pour l'équipe, mais mon rôle principal est d'assurer l'équilibre. L'équipe s'adapte à la présence de plusieurs joueurs, et chaque joueur est spécial dans ce qu'il fait. »









Un éloge particulier pour Hamza Abdel Karim

Yamal a exprimé son admiration pour les qualités de Hamza Abdel Karim, déclarant : « C'est un attaquant qui marque beaucoup de buts, il possède une grande capacité d'adaptation, un avenir radieux l'attend, et il a toutes les qualités qui font de lui un attaquant remarquable. Il marquera beaucoup de buts pour l'équipe. »









À propos de la façon de conserver la motivation après avoir été sacré en Coupe du monde et en Championnat d'Europe, Yamal a répondu : « Avec le calme et l'envie d'accomplir davantage, et personne ne se lasse de gagner. »

Concernant la possibilité de remporter la Ligue des champions, il a ajouté : « Il faut que la chance soit avec nous, et que nous jouions pour gagner le titre. J'espère décrocher ce trophée cette année. »

Messi, Pelé ou Maradona ?

La star du Barça a parlé de la sélection égyptienne, déclarant : « Tout le monde sait que l'Égypte possède des joueurs remarquables, et j'attendais ce niveau de performance face à l'Argentine. La sélection égyptienne a un niveau technique remarquable, et pas seulement physique. »

Yamal a fait l'éloge de Mohamed Salah, affirmant : « Mohamed Salah est un grand joueur et très important », avant d'adresser un message particulier à Hamza Abdel Karim en déclarant : « Il a les qualités et les capacités pour devenir une légende. »

Yamal a tranché lorsqu'on lui a demandé qui était le meilleur de l'histoire du football entre Lionel Messi, Pelé et Diego Maradona. La star du Barça a répondu : « Messi, d'après ce que j'ai vu et observé, je choisirai Messi, pour tout ce qu'il a apporté et tout ce qu'il apporte encore. »



















