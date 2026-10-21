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Lamine Yamal a franchi un cap historique malgré la défaite de Barcelone sur la pelouse du Paris Saint-Germain (4-2), mardi soir. L’ailier de 19 ans a inscrit son 13e but en Ligue des champions de l’UEFA, égalant le record de Kylian Mbappe du plus grand nombre de buts marqués par un joueur adolescent dans la compétition.

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Une soirée historique malgré le revers à Paris

Yamal a écrit une nouvelle page de l’histoire du football malgré une prestation personnelle en demi-teinte lors de la défaite du Barça sur le terrain du PSG (4-2). L’ailier de 19 ans a trouvé le chemin des filets dans cette rencontre de Ligue des champions à fort enjeu. Son but dans la capitale française était son deuxième en trois apparitions dans la compétition cette saison, portant son total à 13 buts en carrière.

Ce chiffre lui permet d’égaler Mbappe au nombre de buts inscrits par un joueur adolescent dans l’histoire de la compétition. Si le résultat est décevant pour le Barça, le dernier but de Yamal confirme un peu plus sa place parmi les plus grands talents du football européen.

Yamal rejoint Mbappe sur la grande scène

Le moment est arrivé à la 79e minute, au Parc des Princes. Yamal s’est glissé sans être repéré derrière la défense du PSG avant de tromper le gardien Matvey Safonov pour égaliser à 2-2.

Ce but lui permet de rejoindre Mbappe en tête du classement des buteurs adolescents de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs. Erling Haaland occupe la troisième place de ce classement historique, avec dix buts inscrits en Ligue des champions avant ses 20 ans.

Getty Images

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Une efficacité différente selon les générations

Yamal a inscrit son 13e but en Ligue des champions lors de sa 36e apparition dans la compétition. À titre de comparaison, Mbappe n’avait eu besoin que de 23 apparitions pour atteindre le même total de buts à l’adolescence. Né en juillet, le joueur formé au centre de formation du Barça a encore largement le temps de s’emparer seul du record avant de fêter ses 20 ans.

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Sa présence régulière dans le onze de départ lui donne de bonnes chances d’établir une nouvelle référence. Si Mbappe affichait une meilleure moyenne de buts par match au début de sa carrière, les nombreuses saisons disputées par Yamal depuis ses débuts précoces au plus haut niveau lui ont permis d’accumuler matches et buts à un rythme historique.

Le record en ligne de mire

Après avoir égalé le total de Mbappe, Yamal semble désormais en mesure de battre le record lors des prochains matches européens du Barça. Le club doit rapidement se remobiliser après sa défaite à Paris, alors que d’autres rencontres de Ligue des champions l’attendent. Relancer sa campagne sera sa priorité immédiate.

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Pour Yamal, l’occasion d’entrer seul dans l’histoire se présente alors qu’il continue de repousser les limites dans le football européen. Les supporters suivront de près la vitesse à laquelle il pourrait s’approprier ce record.