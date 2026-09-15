Dimanche, l’ancien joueur du BVB a même plongé la superstar Lamine Yamal dans l’extase. Au terme d’un solo exceptionnel, Adeyemi a inscrit, sur la pelouse de l’UD Levante, le but du 4-2 final pour le leader de la Liga juste avant la fin. Ballon au pied, il a traversé la moitié du terrain, éliminé d’abord deux adversaires, avant de conclure avec un sang-froid implacable dans la surface face au gardien Mathew Ryan.

Yamal, déjà remplacé à ce moment-là, n’a plus tenu en place sur le banc. Le champion du monde et d’Europe a applaudi frénétiquement près de la ligne de touche, subjugué par ce but de rêve et par le dénouement définitif de cette rencontre.

Loredana, l’épouse d’Adeyemi, a elle aussi beaucoup apprécié sa prestation. La rappeuse en a profité pour lancer une pique sur les réseaux sociaux en direction du grand rival du Barça, le Real Madrid. Elle a commenté une publication d’Adeyemi sur Instagram avec : « 140 millions ».

Une allusion évidente à l’indemnité de transfert évoquée, que le Real aurait déboursée il y a quelques semaines pour l’ailier Yan Diomande. Et alors que l’ancien joueur de Leipzig connaît encore des débuts compliqués à Madrid et attend sa première implication sur un but, Adeyemi est déjà devenu une valeur sûre à Barcelone.

Dans la machine offensive parfaitement huilée de l’entraîneur Hansi Flick (6 matches, 6 victoires, 26 buts marqués, 5 encaissés), il alterne avec Anthony Gordon dans la ligne de trois offensifs aux côtés de Yamal et du capitaine Raphinha. Les doutes selon lesquels Barcelone pourrait être un cran trop haut pour le joueur de 24 ans après sa dernière saison mitigée à Dortmund se révèlent jusqu’ici infondés.

Adeyemi déborde d’inspiration et enchaîne régulièrement les gestes spectaculaires, tout en respirant la confiance. Contre Levante, par exemple, il a tenté après un ballon repoussé une sorte de retourné acrobatique du talon, qui avait le potentiel pour devenir le but du mois. Sa tentative est toutefois passée de peu à côté du poteau gauche.

Combien de points de contribution offensive Karim Adeyemi compte-t-il au FC Barcelone ?

Adeyemi en est jusqu’ici à quatre implications directes sur des buts : à ses trois réalisations, dont un autre bijou il y a quelques jours en Ligue des champions contre Feyenoord, s’ajoute une passe décisive. Il a disputé jusque-là les six matches de la Blaugrana.

Flick est satisfait de sa recrue à 22 millions d’euros. « Il s’agissait de trouver le joueur dont les qualités correspondent le mieux à notre football. Karim nous apporte de la vitesse, du mouvement, de l’agressivité et, surtout, ce sang-froid devant le but », a récemment déclaré l’ancien entraîneur du Bayern. Après le match contre Levante, il s’est enthousiasmé : « Ses performances ne me surprennent pas, car lorsqu’il est concentré, c’est un joueur fantastique. C’est pour cela que nous l’avons recruté. »

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Il connaît Adeyemi depuis « de nombreuses années », a expliqué l’ancien sélectionneur allemand. Flick a toutefois aussi prévenu : « Il ne doit pas se reposer sur ses lauriers et être heureux et détendu. Non ! Il doit toujours viser plus, et c’est ce que je veux voir de sa part. »

Ses performances peuvent-elles aussi ramener Adeyemi en sélection nationale ? Jeudi, le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp annoncera sa première liste. Il est tout à fait possible que le nom de l’attaquant du Barça y figure. Après tout, Klopp a souligné lors de sa présentation à la tête de la DFB que les ailiers doivent jouer un rôle décisif sous ses ordres : « Parce que chaque adversaire peut rendre le terrain très compact. Le seul avantage dont on dispose, c’est pendant un court instant sur l’aile. Les meneurs de jeu d’aujourd’hui sont sur les ailes. »

Quand Karim Adeyemi a-t-il joué pour la dernière fois avec la sélection allemande ?

Le recordman des sélections Lothar Matthäus voit en tout cas en Adeyemi, dans sa chronique Sky, un candidat de premier plan, puisque celui-ci s’est « épanoui » en Espagne.

Adeyemi compte jusqu’ici onze sélections (un but). Sa dernière apparition remonte au 13 octobre 2025, lorsqu’il a eu droit à 65 minutes lors de la victoire 1-0 en qualifications pour la Coupe du monde contre l’Irlande du Nord sous le prédécesseur de Klopp, Julian Nagelsmann.