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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Lamine Yamal a livré un commentaire saisissant après le match nul de l’Espagne face au Cap-Vert

L. Yamal
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Un long chemin

Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a réagi au match nul et vierge (0-0) de la Roja face au Cap-Vert, lundi, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Sur son compte Instagram, il a publié : « C’est notre premier match en Coupe du monde, et nous avons réussi à prendre un point. Nous savons que la compétition est longue et que l’objectif est encore loin, alors nous allons continuer à travailler, et tout se passera comme nous l’espérons. Aucun doute là-dessus. »

Il a ajouté : « Je tiens à remercier Dieu de m’avoir donné la chance de revenir au jeu après ma blessure, et je remercie ma famille d’être toujours à mes côtés, de m’avoir soutenu et encouragé à chaque étape de ce parcours. »

Rappelons que, de retour de blessure, l’ailier est entré en jeu à la 71^e minute pour tenter de créer le danger sur le côté droit, sans réussir à éviter le nul blanc de la Roja.

Victime d’une blessure lors de Barcelone-Celta Vigo le 22 avril dernier, il n’avait plus joué depuis, avant de faire son retour contre le Cap-Vert moins de deux mois plus tard.

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L’Espagne et le Cap-Vert figurent dans le groupe H, en compagnie de l’Arabie saoudite et de l’Uruguay.

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