L'Allemagne, le Portugal, la Belgique et l'Italie tous vainqueurs

L'Allemagne, le Portugal, la Belgique et l'Italie ont fait respecter la logique face à la Tchéquie, Andorre, la Suisse et l'Estonie.

Si la s'est inclinée 2-0 à domicile, les autres grandes nations qui jouaient ce soir, ce sont toutes imposées.

Enfin une clean-sheet pour l'

A Leipzig, l'Allemagne a battu la Tchéquie 1-0 grâce à un but de Luca Waldschmidt dès la 13e minute. C'est son premier but en quatre sélections.

Tout n'a pas été parfait du côté de la Mannschaft mais cette victoire permet aux hommes de Joachim Löw de porter leur série d'invincibilité à onze matches sans défaite (5 victoires et 6 nuls).

C'est aussi la première fois depuis 16 novembre 2019 (et une victoire 4-0 contre la Biélorussie) que l'Allemagne préserve sa cage inviolée. L'Allemagne avait en effet concédé au moins un but lors des six rencontres précédentes !

Le déroule avant d'affronter les Bleus

Avant de reevoir les Bleus le 14 novembre en , le Portugal a logiquement écrasé Andorre 7-0. Anthony Lopes ( ) et Renato Sanches ( ) étaient titulaires tandis que Danilo (PSG) est entré à la 74e minute de jeu au poste de… milieu de terrain.

Les buteurs de la soirée sont Pedro Neto (8e), Paulinho (29e, 61e), Renato Sanches (56e), Emili Garcia (c.s.c., 76e), Cristiano Ronaldo (85e) et João Félix (88e).

Avec son 102e but avec le Portugal, Cristiano Ronaldo se rapproche un peu plus d'Ali Daei, le recordman absolu des buts au niveau international (109 buts avec l' ).

L' sans trembler, Batshuayi fait gagner la

Enfin, la sélection italienne s'est imposée sans trembler 4 buts à 0 face à l'Estonie avec des réalisations de Vincenzo Grifo (14e, 75e s.p.), Federico Bernardeschi (27e) et Ricardo Orsoloni (86e s.p.) tandis que la Belgique a battu la 2-1.

Menés 1-0 dès la 12e minute de jeu (but d'Admir Mehmedi), les Diables Rouges ont renversé la vapeur grâce à un doublé de Michy Batshuayi (49e, 70e).