Virgil van Dijk, international néerlandais, a les faveurs de Lale Gül. L’auteure à succès l’a confié dans le podcast people « Lightless Lounge » animé par Nikkie de Jager et Wes van Os.

Âgée de 28 ans et actuellement célibataire, l’auteure sait que sa vie amoureuse alimente régulièrement les chroniques people. Après avoir confessé un faible pour le chanteur Jan Smit et le présentateur Humberto Tan, elle cite plusieurs footballeurs.

« En réalité, j’adore les footballeurs néerlandais. Je n’ai bien sûr aucune chance, tout le pays fait la queue pour eux. Mais je les trouve vraiment sexy, surtout Virgil van Dijk », déclare Gül.

Le défenseur des Reds n’est pas le seul à séduire la romancière : « Il y a aussi, je pense, Denzel Dumfries et Xavi Simons. Noa Lang a trop de tatouages et un accent marocain trop prononcé. Et Memphis Depay, bien sûr, j’aime bien les voir tous. Je ne sais pas s’ils ont de la substance… »

Dumfries, Van Dijk et Lang sont déjà en couple et parents, tandis que Simons et Depay se montrent plus discrets sur leur vie privée.

Ronnie Flex

Gül se dit ouverte à une nouvelle relation : « J’ai toujours fréquenté des inconnus ; pour une fois, j’aimerais vivre une histoire avec une célébrité. » Selon RTL Boulevard, elle aurait récemment passé un rendez-vous agréable avec le rappeur Ronnie Flex.

Selon Gül, leur échange est resté purement amical. Âgé de 34 ans, Ronell Plasschaert a déjà été en couple avec Demi de Boer ; l’ancien international Ronald est par ailleurs le grand-père de son deuxième enfant, Rémi.