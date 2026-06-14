Lakja lance un défi à Yamal : « J’espère te croiser en finale de la Coupe du monde, afin que tu mesures la justesse de ton choix. »

Fouzi Lekjaâ, président de la Fédération marocaine de football, a lancé un défi à Lamine Yamal, étoile de la sélection espagnole, peu après le coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La Fédération marocaine avait pourtant tenté de le recruter pour les Lions de l’Atlas, mais la jeune star du FC Barcelone a choisi de défendre les couleurs de l’Espagne, avec laquelle il participera à la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas ont d’ailleurs parfaitement entamé leur Mondial en arrachant un match nul 1-1 face au Brésil, et ont même frôlé la victoire, récoltant les félicitations de la planète football.

Fouzi Lekjaa a déclaré qu’il espérait voir le Maroc défier l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026.

Interrogé par la plateforme « Al Jazeera 360 », il a ajouté, sur un ton ironique, qu’il espérait assister à cette finale pour prouver à Amine si son choix de porter le maillot de la Roja était le bon.

Il a toutefois réitéré son respect pour le choix de ce joueur né en Espagne d’un père marocain, tout en lui souhaitant bonne chance.

La Fédération marocaine de football avait multiplié les démarches et les rencontres au Maroc comme en Espagne pour convaincre le joueur du FC Barcelone de rejoindre les Lions de l’Atlas, sans succès.

Dans une interview accordée au journal Marca en 2024, il a déclaré : « Nous avons rencontré ses parents (son père est marocain et sa mère est originaire de Guinée équatoriale)... Nous avons présenté notre projet à lui et à sa famille, mais Lamine avait déjà fait son choix en faveur de l’Espagne. Nous lui avons souhaité bonne chance et beaucoup de succès dans sa carrière. L’Espagne et le Maroc ne sont séparés que par 14 kilomètres, et il est naturel que de telles choses se produisent. »

Il a par ailleurs rappelé que la FRMF lui avait présenté le projet sportif du football marocain et ses objectifs, avant d’accepter sa décision et de lui adresser ses vœux de réussite.