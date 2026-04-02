Lakja brise le silence marocain : « J'ai des preuves irréfutables qui confirment la légitimité de mon sacre à la CAN »

Après plusieurs semaines de polémique juridique et médiatique suscitée par les événements liés à la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, la Fédération royale marocaine de football a rompu son silence officiel pour réaffirmer son attachement à ses droits sur le titre continental, en s'appuyant sur des documents et des enregistrements qu'elle qualifie de « irréfutables ».

Fouzi Lekjaâ, président de la Fédération royale marocaine de football, a déclaré jeudi dernier dans des propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « Le Maroc dispose d'arguments convaincants et documentés ; tous les éléments relatifs à l'incident sont minutieusement consignés, que ce soit par le biais de rapports officiels ou d'enregistrements vidéo, en totale conformité avec les lois en vigueur. »

Lakjaa a ajouté : « Le forfait de la sélection sénégalaise est officiellement confirmé, sur la base du rapport de l’arbitre du match, ainsi que par l’existence d’enregistrements documentant le moment du forfait et les circonstances qui l’ont entouré. »

Il a poursuivi en précisant : « La confirmation du forfait du Sénégal est soumise aux exigences de l’article 84 du Code de discipline de la Confédération africaine de football, texte juridique adopté par la Confédération pour confirmer la victoire du Maroc en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 ».

Lakjaa a précisé que le Maroc avait accepté de terminer le match malgré le départ des joueurs sénégalais du terrain, car le refus de le reprendre aurait exposé la sélection marocaine à une sanction disciplinaire.

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La finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, qui s'est déroulée à Rabat entre le Maroc et le Sénégal, a été marquée par une ambiance dramatique et controversée.

Le Sénégal avait pris l'avantage sur un but inscrit en prolongation, mais l'arbitre a accordé un penalty au Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire après avoir consulté la vidéo (VAR).

Les Sénégalais ont vivement protesté contre cette décision, ce qui a poussé leur entraîneur à demander aux joueurs de quitter le terrain pendant plusieurs minutes.

Les joueurs sont revenus après l'intervention du capitaine Sadio Mané, et Brahim Diaz a manqué le penalty, le match se terminant par une victoire du Sénégal sur le score de 1-0. Près de deux mois après la rencontre, la Commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a accepté le recours de la Fédération marocaine.

La commission a décidé de considérer que la sélection sénégalaise s'était retirée du match, d'attribuer la victoire au Maroc sur le score de 3-0 et de lui décerner officiellement le titre de champion, en vertu des articles 82 et 84 du règlement de la compétition.

De son côté, la Fédération sénégalaise a annoncé qu'elle rejetait cette décision et qu'elle ferait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, jugeant cette décision « injuste et sans précédent ».