Fouzi Lekjaâ, président de la Fédération royale marocaine de football, a formellement démenti les allégations suggérant que le Maroc exercerait une influence démesurée au sein de la Confédération africaine de football (CAF).

Invité de l’émission « Maghreb » sur la chaîne « Al Jazeera 360 », il a déclaré que le Royaume ne compte aucun employé au sein de la Confédération africaine ni aucune représentation effective dans ses commissions, précisant que les soi-disant « privilèges » se résument à l’organisation de compétitions que d’autres pays refusent souvent d’accueillir.

« Le Maroc n’a aucun employé à la CAF, ni aucune représentation au sein de ses différentes commissions », a-t-il martelé, avant d’ajouter, ironique : « De quelle influence parlez-vous ? ».

Il précise que les seuls « avantages » consistent à accueillir des compétitions que nul autre ne veut organiser : « Les privilèges que la CAF nous a accordés en échange de cette influence, c’est d’organiser les compétitions que personne ne veut organiser. »

Interrogé sur sa présidence de la commission des finances de la CAF, il a répondu que cette fonction lui avait été confiée en raison de son parcours professionnel dans le secteur financier, et non en vertu d’une quelconque influence politique : « Le Maroc ne préside qu’une seule commission, celle des finances, qui m’a été confiée en raison de mon parcours professionnel dans le secteur financier », a-t-il précisé avant d’ajouter avec fermeté : « Et si cela est considéré comme de l’influence, même cette commission ne mérite pas cette qualification », rappelant que la compétence professionnelle est le seul critère, et non l’influence politique.

Le président de la Fédération royale marocaine de football a conclu en affirmant que ces allégations sont loin de la réalité, soulignant que le Maroc n’est ni impliqué dans la gestion ni représenté au sein des commissions de la CAF comme le laissent entendre ces accusations.