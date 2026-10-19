Le défenseur turc de Beşiktaş, Emirhan Topçu, a relevé le niveau du défi avant la rencontre très attendue face à Trabzonspor, en s'engageant à prendre en charge le marquage de l'Égyptien Mohamed Salah, dans des déclarations qui reflètent l'ampleur de l'enjeu que représente la réduction de la dangerosité de l'attaquant de l'équipe adverse.

Trabzonspor accueille Beşiktaş ce soir, dans le cadre de la huitième journée du championnat de Turquie, lors d'un duel direct entre deux équipes séparées par deux points seulement au classement, ce qui confère à la rencontre une importance accrue dans la course aux premières places.

Trabzonspor occupe la cinquième place avec 13 points, tandis que Beşiktaş pointe à la quatrième place avec 15 points. Les hôtes espèrent capitaliser sur le soutien de leur public pour arracher la victoire, alors que les visiteurs cherchent à creuser l'écart avec leur adversaire et à progresser au classement.

Selon le journal turc « Sabah », Topçu a affiché sa confiance dans sa capacité à limiter la dangerosité de Mohamed Salah, qui affiche des performances remarquables sous le maillot de Trabzonspor, après avoir inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 7 premiers matches disputés cette saison toutes compétitions confondues.

Le journal rapporte les propos tenus par le défenseur de Beşiktaş à ses coéquipiers avant le sommet : « Laissez-moi Mohamed Salah ».