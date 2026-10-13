« Faites-les souffrir comme ils ont fait souffrir tous les autres pendant neuf, dix ans », a insisté l’ancien joueur de classe mondiale du Liverpool FC dans Overlap Daily.

Fin septembre, City avait été reconnu coupable par la Premier League de graves infractions aux règles financières commises pendant des années. Le grand club anglais a alors fait appel, dont l’issue reste incertaine.

Outre le retrait de tous ses titres remportés pendant la période concernée, City pourrait aussi être relégué d’office en Championship. « Je ne pense pas que ce serait juste, a fait remarquer Gerrard. Car City ferait alors certainement partie des trois promus et priverait ainsi un club de Championship d’une place pour la montée. » Une relégation forcée ne serait « pas suffisante, car ils remonteraient rapidement », selon Gerrard.

Quelles sanctions Manchester City devrait-il recevoir selon Gerrard ?

L’icône de Liverpool a donc proposé de laisser City en Premier League, mais d’y « sanctionner le club pendant plusieurs années. C’est mon avis. Je ne dis pas que ce serait la seule chose à faire. Mais c’est ce que je ressens. » Parmi les mesures concrètes, Gerrard a évoqué une interdiction de recruter et des retraits de points, chacun sur une longue période. « Il faut faire un exemple », a déclaré l’Anglais de 46 ans.

Gerrard ne se réjouirait toutefois pas de se voir attribuer rétroactivement un titre de champion d’Angleterre avec Liverpool, un titre qui lui a toujours échappé au cours de sa glorieuse carrière : « J’ai accepté le fait de n’avoir jamais remporté la Premier League », a-t-il expliqué, avant d’ajouter, au sujet des manquements de City : « Et les souvenirs qu’ils ont volés, non seulement à mon équipe et à moi, mais aussi à tous les autres ? »