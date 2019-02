L'agent de Savic (Atlético Madrid) n'exclut pas un transfert à la Juve

Le futur de Savic n'est pas encore définitif selon son agent.

L’agent de Stefan Savic a refusé d’exclure un éventuel transfert du défenseur de l’Atletico Madrid à la Juventus. "Nous allons voir ce qui se passe…"



Savic a passé trois saisons avec la Fiorentina avant de rejoindre l'Atletico en 2015, alors que la Juve pourrait rafraîchir sa défense cet été, étant donné qu'Andrea Barzagli et Giorgio Chiellini vieillissent et que Martin Caceres n'est que prêté jusqu'à la fin de la saison.



"La Juve? Son contrat avec Atletico expirera en 2022 ", a déclaré Zarko Pelicic à Tuttomercatoweb avant le match aller de la Ligue des champions mercredi entre les deux clubs.



"Il est heureux à Madrid. Nous verrons cependant ce qui se passera dans le futur. C’est tout ce que je peux dire pour le moment.



"Les rumeurs sur Savic ne me surprennent pas car elles ont toujours existé", a indiqué l'agent de Savic.