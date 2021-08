L'agent de Dybala va rencontrer la Juventus pour avancer sur sa prolongation de contrat

Samedi devrait être le jour où l'agent de Dybala s'entretiendra avec la Juventus. Objectif : poser les bases de la prolongation tant attendue.

De nombreux joueurs talentueux comme Kylian Mbappé, Paul Pogba ou encore Ousmane Dembélé sont en fin de contrat en juin 2022 et ont donc moins d'un an restant avant l'expiration de leur contrat actuel. Paulo Dybala fait partie de cette belle liste. Mais pour ce qui est de l'Argentin, il y a plus d'optimisme que pour son ancien coéquipier, désormais à Manchester United, où encore que pour l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Les pourparlers entre l'entourage de Paulo Dybala et la Juventus continuent. Avec confiance, avec patience. Cela fait plusieurs semaines que la Juventus et Paulo Dybala continuent de se parler, d'essayer de trouver un moment pour se rencontrer et avancer. Et cette fameuse rencontre aura lieu avant la reprise du championnat italien. En effet, il y a une date à encercler en rouge sur le calendrier pour le dossier Dybala : le samedi 7 août.

En fait, c'est le jour où la direction de la Juventus devrait rencontrer l'agent de la Joya, Jorge Antun. L'objectif du club bianconero : tenter de poser les bases pour une prolongation de contrat de l'international argentin dont on parle depuis des semaines, des mois mais qui n'a jamais réellement atteint la fumée blanche tant attendue.

Rinnovo #Dybala: sabato dovrebbe essere il giorno dell’incontro tra i dirigenti della #Juventus e l’agente del giocatore, Jorge Antun 🇦🇷⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 5, 2021

La Juventus se met au travail. Avec la volonté substantielle de faire un pas en avant. Le 30 juin 2022 est une échéance de plus en plus proche et la possibilité de perdre Paulo Dybala sur un transfert gratuit ne peut qu'être considérée comme réelle. L'arrivée d'Antun peut être le premier pas vers le déblocage de la situation. Une chose est sûre, cette rencontre constituera un premier tournant pour la prolongation de Paulo Dybala.

Aucun scénario catastrophe n'est envisagé, mais si les deux clans ne parviennent pas à s'entendre, la Juventus fera face au même dilemme que beaucoup de clubs européens dans ce type de situation : prendre le risque de garder Dybala quitte à retenter sa chance au cours de la saison et pouvoir le perdre gratuitement l'été prochain en cas d'échec ou décider de le vendre cet été pour récupérer une contrepartie financière non-négligeable.

Âgé de 27 ans, le gaucher arrivé chez la Vieille Dame à l'été 2015 en provenance de Palerme pour 40 M€, Paulo Dybala a rapidement explosé sous les couleurs de la Juventus devenant un joueur clé du système de Massimiliano Allegri. Suite à l'arrivée de Cristiano Ronaldo, l'Argentin a eu du mal à trouver sa place dans le nouveau projet de jeu de la Juventus et a été énormément perturbé par les blessures. Pour autant, Paulo Dybala reste un joueur de grand talent et qui fait saliver plus d'un club européen.