L'agent de Braithwaite charge Jorge Mendes et fait une annonce

Malgré sa belle cote sur le marché après un Euro 2020 réussi et un intérêt de Wolwerhampton, Braithwaite ne compte pas quitter Barcelone.

Martin Braithwaite "continuera à Barcelone", selon l'agent de la star danoise Hasan Cetinkaya, qui a démenti les discussions sur un éventuel passage aux Wolves dans une sortie médiatique contre Jorge Mendes.

Les Wolves seraient très actifs sur le marché afin de se renforcer alors que Bruno Lage continue de se préparer pour sa première saison en charge du club anglais, Braithwaite étant censé être en tête dans la liste des cibles de Wolverhampton.

Il a été suggéré que le super-agent portugais Mendes, qui entretient des liens étroits avec le club, est en train de négocier un accord de 15 millions d'euros pour Braithwaite, mais Cetinkaya insiste sur le fait qu'il restera au Camp Nou. .

Qu'est-ce qui a été dit?

"Jorge Mendes n'a rien à voir avec Martin Braithwaite, c'est faux comme tous les autres rapports. Jorge Mendes n'a pas de joueurs à Barcelone", a déclaré Cetinkaya au journal danois BT.

"Il peut se concentrer sur les Wolves, mais je prends soin de mes joueurs à Barcelone. Pourquoi Martin Braithwaite devrait-il déménager à Wolverhampton, et pourquoi un agent qui n'a pas de joueurs à Barcelone devrait-il essayer d'amener mon joueur à Wolverhampton, même si je sais que Jorge Mendes a de bonnes relations avec des clubs comme Wolverhampton ? C'est une perte de temps pour tout le monde."

"Martin Braithwaite joue pour le plus grand club du monde, il travaille avec l'un des entraîneurs les plus importants du monde. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, toutes les attentes en termes de temps de jeu à Barcelone et de bien-être au club ont été dépassées, et il est très content."

"Il était l'un des meilleurs joueurs du dernier Championnat d'Europe avec des statistiques incroyables, et il continuera à Barcelone."

La position du Barça sur Braithwaite

Le Barça a remis à Braithwaite un contrat de quatre ans lorsque les Catalans l'ont arraché à Leganes pour 18 millions d'euros en février 2020, et il a depuis marqué huit buts en 53 matchs toutes compétitions confondues.

Le joueur de 30 ans a rendu de fiers services aux Blaugrana pendant une période compliquée, mais Goal comprend qu'il est l'un des nombreux joueur de l’équipe qui pourraient être vendus cet été alors que le club cherche à réduire ses coûts salariaux.

La masse salariale actuelle du Barça dépasse la limite officielle de la Liga et Francisco Trincao, Junior Firpo, Jean-Clair Todibo et Konrad de la Fuente ont déjà été poussés vers la sortie pour équilibrer les comptes alors que les Blaugrana cherchent également à re-signer le capitaine du club Lionel Messi, qui est maintenant toujours libre de tout contrat.