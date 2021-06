L'agent de Bale donne des indications sur son futur !

L'international gallois est encore sous contrat avec le Real Madrid. Mais qu'en est-il de son avenir personnel ? Son agent a répondu avec fermeté.

Retourner à Tottenham en 2021 n'est pas une option pour Gareth Bale, affirme l'agent du Gallois, ses 12 derniers mois de contrat au Real Madrid devant être honorés. L'attaquant de 31 ans, révélé chez les Spurs, était revenu dans un environnement familier dans le nord de Londres avec un prêt d'un an la saison dernière.

EXCLUSIF - Robert Pires : "J'espère que nous rencontrerons l'Espagne"​

Il a été question de s'inscire sur la durée dans le club de son coeur, mais Jonathan Barnett dit que cela ne se produira pas. Et pour cause, la nomination de Carlo Ancelotti au poste d'entraîneur va redistribuer les cartes en Espagne, laissant à Gareth Bale l'opportunité de prouver sa valeur à la Maison Blanche.

L'article continue ci-dessous

Ancelotti, une arrivée qui change tout à Madrid

Le représentant de Gareth Bale a déclaré au Standard Sport que revenir à Tottenham n'était même pas envisageable. "Comme je l'ai dit depuis le début, il n'y a pas d'option. Gareth n'a aucun accord. Il est sous contrat avec le Real", a-t-il assuré. Autant dire que les chances de le voir revenir une deuxième fois sont très minces.

L'international gallois est revenu en Premier League après être devenu indésirable aux yeux de Zinedine Zidane. L'homme qui était autrefois le joueur le plus cher de la planète est rentré en Grande-Bretagne avec deux titres en Liga et quatre couronnes en Ligue des champions à son actif. Mais ses problèmes de forme physique sont restés un problème au début de son aventure londonienne. Bale a finalement trouvé la bonne formule et a terminé la saison 2020-21 avec une série de six buts en sept matches.

Il a trouvé la cible à 16 reprises au total et a prouvé qu'il pouvait encore évoluer au plus haut niveau. Les questions sur son avenir international avec le Pays de Galles ont maintenant été abordées, Gareth Bale promettant de continuer à jouer, malgré l'élimination de sa sélection face au Danemark (4-0) à l'Euro 2020.