Tous les supporters de Liverpool en ont rêvé : fouler la pelouse d’Anfield, lever les yeux vers la célèbre tribune Kop et sentir la tension électrique qui précède le coup d’envoi. Le terrain est parfait, chaque brin d’herbe est taillé avec précision, et une fierté grandissante vous gagne alors que vous vous apprêtez à défendre l’écusson historique brodé sur votre maillot.

Habituellement, l’imaginaire s’arrête là. Pourtant, cette saison, Ladbrokes, le partenaire de paris officiel du club de Premier League, transforme l’hypothèse en réalité.

Le concours « Play on the Pitch » est de retour : Ladbrokes invite les supporters à chausser les crampons, à endosser le maillot emblématique et à disputer un match sur la pelouse d’Anfield le 25 mai.

Un traitement VIP complet

Les fans ont déjà visionné des vidéos des coulisses depuis l’intérieur du vestiaire, des extraits de la traversée du tunnel et le célèbre écusson au-dessus de la tête des joueurs. Vous avez peut-être déjà visité Anfield lors d’une visite guidée du stade, mais là, c’est différent. Il s’agit d’une expérience complète d’un jour de match.

Les lauréats ne se contenteront pas d’une photo devant le banc d’Arne Slot : ils vivront une rencontre avec l’équipe, recevront un équipement aux couleurs de Ladbrokes et disputeront la rencontre aux côtés d’une légende du club.

Une journée aussi intense peut s’avérer épuisante, mais Ladbrokes veille à ce que chaque instant soit inoubliable.

Le package comprend :

• Disputer un match à Anfield le 25 mai, aux côtés de supporters et d’une légende du LFC

• Transferts aller-retour vers Anfield le jour du match

• Une nuit d’hôtel à Liverpool pour vous et un invité

• Une rencontre avec l’équipe, accompagnée de repas et de rafraîchissements

• Un kit aux couleurs de Ladbrokes et un sac cadeau rempli d’articles promotionnels pour immortaliser cette aventure épique.

GOAL

Autre avantage : chaque gagnant pourra se rendre au stade accompagné d’un invité majeur (18 ans ou plus) pour suivre la rencontre depuis les tribunes et prendre part aux festivités d’après-match.

Inscrivez votre nom sur la feuille de match

Pour avoir une chance d’y parvenir, inscrivez-vous rapidement sur le site Ladbrokes et placez un pari « Bet Builder » d’au moins 5 £ (ou 5 €) sur n’importe quel marché football, en pré-match ou en live.

Pour participer, connectez-vous au site Ladbrokes et placez un pari combiné d’au moins 5 £ (ou 5 €) sur n’importe quel marché football, en pré-match ou en live. Que vous misiez sur un but dans les arrêts de jeu en Premier League ou sur une affiche européenne, cette mise vous ouvre la porte d’Anfield.

Si vous avez toujours suivi les rencontres depuis les tribunes ou votre canapé, en imaginant ce que serait une journée dans la peau d’une légende de Liverpool, voici l’occasion idéale de concrétiser ce rêve et de vivre l’expérience en direct.

La date limite d’inscription est fixée au 30 avril 2026 à 23 h 59, vous avez donc encore le temps de participer avant que la saison n’atteigne son apogée.

Cliquez ici pour participer dès maintenant au concours « Play on the Pitch ».

25 ans et plus. Du 01/01/26 à 12h00 au 30/04/26 à 23h59. Inscription mensuelle : placez un pari combiné de 5 £/5 € ou plus sur n’importe quel marché football (cote minimale de ½) pour obtenir une participation au tirage au sort mensuel. En jeu : une nuit à Liverpool et une place pour « Play On The Pitch » à Anfield. Maximum une participation par joueur et par mois. Restrictions et conditions générales applicables.