Lacazette, Ben Yedder, Lenglet... L'équipe-type des absents en Équipe de France

Hors blessures, revue d'effectif des joueurs laissés de côté par Deschamps pour affronter la Moldavie et l'Islande en éliminatoires de l'Euro 2020.

Si Didier Deschamps a décidé de faire appel à quatre retours (Kurzawa, Martial, Coman et Sissoko) pour affronter la Moldavie et l' dans le cadre des éliminatoires de l' , le sélectionneur des Bleus n'a pas innové en faisant appel à de nouveaux joueurs qui démontrent pourtant une forme intéressante ces dernières semaines.

On pense naturellement à Alexandre Lacazette et Wissam Ben Yedder, respectivement attaquants d' et de Séville. Auteur de 26 buts toutes compétitions confondues cette saison avec son club andalou, l'ancien buteur de n'a plus été appelé en Bleu depuis un an.

Du côté de la défense, les absences d'Aymeric Laporte et de Clément Lenglet ont de quoi interpeller même si la logique de groupe et de continuité penchent pour l'instant en sa faveur suite aus sacre mondial l'été dernier en . Chez les latéraux et face aux blessés actuels, Kenny Lala, Jérôme Roussillon ou encore Kevin Malcuit auraient mérité sans doute une chance.

L'équipe-type des absents de la liste :

Remplaçants : Lecomte, Malcuit, A. Diallo, A. Doucouré, Guendouzi, M. Dembélé, Haller