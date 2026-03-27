LABUBU, la sensation virale d'Icnic, vient de lancer une toute nouvelle collection pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, juste à temps pour un été placé sous le signe du football aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Alliant l'univers des figurines de collection à la passion des fans de football, cette collection comprend un porte-clés pendentif en vinyle et peluche, une poupée en vinyle et peluche, ainsi qu'une collection lifestyle « FIFA Series ».

La poupée en vinyle et peluche représente un LABUBU vêtu d’une tenue de match professionnelle, chaussé de mini-chaussures de football, arborant un maillot aux couleurs vives et tenant le trophée emblématique de la Coupe du monde de la FIFA. Le design capture le moment de triomphe dont rêve tout fan : la victoire de son équipe. Alliant la personnalité espiègle et enjouée de THE MONSTERS à l’enthousiasme débordant des fans de football, cette figurine en édition spéciale incarne l’esprit du tournoi de 2026 dans un souvenir de collection.

Pop Mart

Le porte-clés pendentif en vinyle et peluche présente un LABUBU sous forme de pendentif en peluche avec une pochette à fermeture éclair. Le personnage en forme de ballon est suspendu à un cordon souple orné d'un motif de football, capturant la personnalité espiègle de LABUBU et reliant le design à l'esprit mondial des jours de match de la série.

De plus, les fans peuvent choisir parmi une gamme d’accessoires issus de la collection lifestyle THE MONSTERS × FIFA. Cette collection a été conçue pour refléter les émotions d’un match de football. Parmi les objets de collection du quotidien, on trouve : des porte-clés pendentifs, une boîte surprise contenant un mini-pendentif lumineux, un aimant de réfrigérateur servant de décapsuleur, une série de verres et une série de mini-sacs sur le thème du football.

Pop Mart

« Il s’agit de la première collaboration sportive officielle de THE MONSTERS, et nous sommes ravis qu’elle se fasse avec la FIFA à l’occasion de ce qui sera une Coupe du monde historique organisée en Amérique du Nord », a déclaré Emily Brough, responsable des licences chez POP MART Americas. « Le monde du sport a adopté nos personnages de tant de façons créatives, et nous sommes ravis de lui rendre la pareille. En amenant LABUBU sur le terrain, nous célébrons la passion des fans, l’unité et l’imagination qui permet de rêver en grand. »

La collection sera disponible en ligne aux États-Unis le 2 avril à 22 h (heure de l'Est) et en magasin à partir du 3 avril.

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