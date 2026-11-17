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La voiture de Kevin De Bruyne aurait été aperçue lundi soir à Oisterwijk, dans le Brabant, mais « aucun entretien n’a eu lieu », rapporte Rik Elfrink dans l’Eindhovens Dagblad.

Plusieurs personnes ont aperçu lundi soir « la voiture de De Bruyne » à Oisterwijk, dans le Brabant, où réside Marcel Brands, directeur du PSV.

Le compte Instagram PSV_transfers a mené l’enquête et filmé la voiture de De Bruyne. Il est difficile de vérifier l’authenticité des images.

On y voit un Range Rover garé, portant une plaque d’immatriculation « De Bruyne ». En Belgique, il est possible de choisir soi-même sa plaque d’immatriculation.

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« Un Range Rover portant la plaque De Bruyne aperçu à Oisterwijk. Coïncidence ou se passe-t-il quelque chose ? », écrit le compte.

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« Après que nous avons aperçu la voiture de De Bruyne, elle a rapidement été déplacée. Une coïncidence ? Qui sait », conclut le compte.

Selon Elfrink, aucun entretien n’a eu lieu entre Brands et De Bruyne, qui avait déjà terminé ses obligations en sélection et se trouvait donc en Belgique.

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« Selon des sources fiables, il n’y a pas eu d’entretien avec la direction du PSV », écrit le journaliste qui suit le club. Il souligne en outre que le club d’Eindhoven doit encore trouver un accord avec Naples.