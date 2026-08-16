Le Belge de 21 ans arrive de l’Ajax Amsterdam et vient renforcer l’attaque parisienne. Godts coûte, selon les informations, 45 millions d’euros, mais la somme peut encore grimper jusqu’à 55 millions grâce à divers bonus. Godts est ainsi le départ le plus cher de l’Ajax depuis Anthony, parti à Manchester United en 2022 pour 95 millions.

Godts a rejoint Amsterdam en 2023 en provenance du centre de formation du KRC Genk pour un million d’euros. Peu après, il a fait ses débuts chez les professionnels à l’âge de 17 ans et, la saison passée, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable sur l’aile gauche. En 44 matches officiels, Godts a inscrit 17 buts et délivré 15 passes décisives.

Au PSG, il a signé un contrat jusqu’en 2031 et portera le numéro 22. « Je suis incroyablement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs du monde », a déclaré Godts dans un communiqué de presse. « J’ai hâte de porter ces couleurs et de découvrir le Parc des Princes et ses supporters. Je donnerai tout pour rendre sur le terrain la confiance que le président Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et l’entraîneur Luis Enrique ont placée en moi. »

PSG : Bradley Barcola va-t-il maintenant rejoindre Liverpool ?

Juste avant l’annonce du transfert de Godts, le PSG avait déjà officialisé l’arrivée du champion du monde espagnol Ferran Torres. Le joueur de 26 ans est arrivé du FC Barcelone pour 45 millions et s’est lui aussi engagé jusqu’en 2031.

Grâce à ce double coup, Bradley Barcola devrait désormais obtenir son transfert souhaité vers Liverpool. L’ailier de 23 ans pourrait rapporter plus de 100 millions d’euros au PSG et ainsi refinancer immédiatement les transferts de Godts et Torres.

Auparavant, le PSG avait déjà recruté l’ailier droit Maghnes Akliouche (24 ans) pour 50 millions en provenance de l’AS Monaco, le latéral gauche Lucas Digne (33 ans) pour sept millions en provenance d’Aston Villa et l’ailier droit Khalil Ayari (21 ans) pour 1,5 million en provenance du Stade Tunisien.