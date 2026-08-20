Comme le rapporte The Athletic, Michael Zetterer serait tout proche d’un transfert à Leeds United. Là-bas, il est censé devenir la doublure du nouveau numéro un James Trafford. Trafford avait rejoint Leeds cet été en provenance de Manchetser City pour 47 millions d’euros. Selon le média, les négociations avec la SGE seraient très avancées.

Zetterer n’avait rejoint le Main que la saison dernière pour six millions d’euros en provenance du Werder Brême, mais il n’a pas réussi à s’imposer durablement face à Kaua Santos et a fini par être victime d’un jeu de quitte ou double discutable mené par les entraîneurs Dino Toppmöller et Albert Riera.

Sous les ordres des deux techniciens, Zetterer a tour à tour été numéro un puis rétrogradé. En début de saison, Kaua Santos avait encore dû s’arrêter en raison de complications consécutives à une rupture des ligaments croisés subie la saison précédente. Il a ensuite pris la place de Zetterer dans les buts, a multiplié les erreurs, a été envoyé sur le banc et a finalement eu une nouvelle chance comme numéro un après la trêve hivernale, avant qu’une nouvelle blessure au genou ne mette fin à sa saison.

L’Eintracht Francfort cherche un nouveau gardien titulaire après la débâcle

Le poste de gardien est aussi resté un sujet politique à Francfort sous le successeur de Riera, si bruyamment mis en échec. Mais après la gifle 0-7 en match amical contre Brentford le week-end dernier, Adi Hütter a lui aussi perdu patience et veut visiblement faire table rase. Kaua Santos a de nouveau commis une erreur contre le club de Premier League et devrait désormais se voir retirer son statut de numéro un. Ces derniers temps, les rumeurs se sont même multipliées selon lesquelles l’Eintracht voudrait complètement se passer de lui et vendre le Brésilien.

Cela ne devrait toutefois plus être le cas compte tenu du départ imminent de Zetterer. En revanche, l’Eintracht devrait très probablement encore s’activer sur le marché des gardiens. Depuis dimanche, Noah Atubolu de Fribourg est considéré comme la solution privilégiée à ce sujet.

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Le drame du transfert de Noah Atubolu : fausses promesses et rupture avec ses agents

Le joueur de 24 ans a lui aussi vécu un véritable drame durant ce mercato estival, au terme duquel il a récemment rompu avec son agence de représentation et cherche toujours un nouveau club. En effet, Atubolu n’a plus d’avenir dans le Brisgau après avoir, poussé par ses agents, refusé en mai une prolongation de contrat au-delà de 2027 afin d’appuyer son désir de départ après une solide saison.

Le plan était de rejoindre la Premier League dans un club ambitieux sur la scène européenne. Aston Villa a été cité à plusieurs reprises comme acheteur potentiel. Mais Emiliano Martinez est resté numéro un là-bas et, en dehors des promus Hull City et Coventry, aucun autre intérêt concret en provenance d’Angleterre ne se serait manifesté jusqu’à présent, à en croire les informations disponibles.

Malgré cela, les agents d’Atubolu auraient laissé entendre au gardien allemand qu’il restait une cible de choix pour des clubs comme le Borussia Dortmund, l’AC Milan ou justement Aston Villa, si le numéro un en place venait à partir dans chacun de ces clubs. Mais cela ne s’est, comme attendu, toujours pas produit à ce jour, à dix jours de la fin du mercato.

Pendant que le dossier Atubolu piétinait, le Sport-Club a agi immédiatement après l’annonce du joueur de 24 ans et a peu après recruté Mio Backhaus pour la somme record de douze millions d’euros afin d’en faire le nouveau numéro un attitré. Atubolu risque désormais la tribune s’il ne trouve pas, à un an de la fin de son contrat, un nouvel employeur qui soit au moins un tant soit peu attractif pour lui. Un véritable scénario catastrophe quand on sait que le gardien de Fribourg s’était rapproché de l’équipe nationale allemande ces dernières années et qu’il est considéré comme un possible gardien titulaire du futur.

L’Eintracht Francfort représente désormais « la solution la plus stable » pour Atubolu

C’est aussi pour cela qu’Atubolu pourrait désormais bien s’imaginer un transfert à Francfort, rapportait récemment kicker. Selon ce média, l’Eintracht serait pour lui la « solution la plus stable » après l’échec total de son plan consistant à rejoindre un poids lourd européen. Reste à savoir si l’Eintracht a seulement les moyens de s’offrir Atubolu. Le Sport-Club veut au minimum 15 millions d’euros malgré ce dilemme connu de tous.

Selon kicker, il n’y aurait pas encore eu de négociations concrètes entre Fribourg et l’Eintracht. C’est également le cas entre Monaco, l’ancien club de Hütter, et la SGE. Ces derniers temps, l’Eintracht a aussi été associée, en plus d’Atubolu, à un retour de Lukas Hradecky, très apprécié à Francfort. Mais selon kicker, cette piste n’est pas « chaude ».

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