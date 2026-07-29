La visite médicale au BVB aurait déjà été programmée ! Le transfert de Said El Mala pour une somme aujourd’hui dérisoire a-t-il échoué à cause de Lars Ricken ?

Selon ces informations, El Mala se serait rendu le 25 mars 2024 au centre d’entraînement de Dortmund. Alors âgé de 17 ans, il venait de connaître ses premières apparitions chez les professionnels en 3. Liga avec le Viktoria Cologne. Dortmund voulait le recruter pour les U19. Lors d’une présentation, on lui aurait notamment montré un maillot du BVB avec son nom et le numéro 10. El Mala lui-même pouvait visiblement s’imaginer un transfert, et la visite médicale avait même déjà été programmée.

Les deux clubs ne sont ensuite toutefois pas parvenus à s’entendre financièrement. L’actuel directeur général de Dortmund, Lars Ricken, alors encore responsable du centre de formation, aurait d’abord offert 100 000 euros avant de porter son offre à 150 000. C’était bien en dessous de l’exigence initiale d’un million d’euros du Viktoria. Plus globalement, Ricken n’aurait pas non plus été totalement convaincu par El Mala.

Selon le rapport, Ricken aurait semblé « superficiel » au clan du joueur. La force motrice côté BVB aurait été l’entraîneur des U19 de l’époque, Mike Tullberg. Comme aucun accord ne semblait possible, l’ancien directeur général du Viktoria, Stephan Küsters, a finalement mis fin aux négociations, comme l’atteste un échange WhatsApp publié par Sport Bild entre lui et Ricken.

Selon le rapport, El Mala aurait lui-même pu forcer le transfert. Comme le contrat du joueur, alors mineur, avec le Viktoria n’avait pas été signé par ses deux parents mais seulement par son père, les El Mala auraient pu le résilier en raison d’un vice de forme. Ils y ont toutefois renoncé.

Said El Mala a finalement rejoint le 1. FC Cologne

Dans le même temps, le 1. FC Cologne est entré dans les discussions. Le rival local du Viktoria voulait recruter non seulement Said El Mala, mais aussi son frère Malek, d’un an son aîné, les deux entretenant une relation très étroite. Dans un entretien accordé à 11Freunde , El Mala a même cité le fait qu’il ne pourrait plus jouer avec son frère au BVB comme la raison décisive de l’échec du transfert au BVB :« C’était réglé pour moi. »

Au final, Cologne a obtenu le duo pour 500 000 euros au total, l’indemnité de transfert de Said étant estimée à 350 000 euros. Dans le même temps, un pourcentage de 10 % sur une future revente a été convenu. Cologne ne pouvait toutefois pas finaliser de transfert en 2024 en raison d’une interdiction de recrutement. Les deux El Mala sont donc restés une saison supplémentaire au Viktoria. Said a ainsi cumulé 18 contributions décisives en 32 matches de 3. Liga. Malek, lui, n’a disputé que 371 minutes au total.

Dès sa première saison à Cologne, Said El Mala a connu la grande révélation. En avril 2026, Cologne a racheté au Viktoria le pourcentage à la revente pour deux millions d’euros. Si El Mala venait donc à partir, Cologne toucherait l’intégralité de l’indemnité de transfert. Au BVB ? Deux ans après l’échec du transfert, Dortmund s’active actuellement de manière intensive pour El Mala. Mais il ne devrait désormais plus coûter 350 000 euros, mais environ 50 millions. Jusqu’à présent, selon des informations concordantes, le BVB propose environ 40 millions, bonus compris.



