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L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, reconnaît qu’affronter son ancien club, Hambourg, samedi aura toujours une saveur particulière, malgré un passage comme joueur marqué par les blessures. De retour au Volksparkstadion avec une motivation supplémentaire après la défaite de mercredi à Lille, il prévient que son équipe devra être à la hauteur de la bonne série du HSV à domicile.

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Kompany se prépare à un retour chargé d’émotion au Volksparkstadion

Le déplacement de samedi à Hambourg en Bundesliga revêt une signification personnelle profonde pour l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, qui a joué deux ans dans le club du nord de l’Allemagne, de 2006 à 2008, avant de rejoindre Manchester City. Arrivé au HSV en provenance d’Anderlecht pour 10 millions d’euros en juin 2006, Kompany a connu une première saison perturbée par les blessures, puis un différend au sujet des Jeux olympiques de 2008. Il garde néanmoins de bons souvenirs de la ville.

« Ce sera toujours un match particulier pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Je n’y suis pas resté longtemps, mais la ville et ses habitants vous marquent », a déclaré Kompany vendredi. « Mais nous avons une motivation supplémentaire pour prendre les trois points, parce que nous devons relever des défis en ce moment. »

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Une réaction attendue après la première défaite de 2026-2027

Après avoir remporté un triplé national la saison dernière et prolongé son contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, Kompany a vu son équipe subir sa première défaite de la saison 2026-2027 mercredi, à Lille, sur le score de 2-1 en Ligue des champions. Il a assuré que ses joueurs restaient francs entre eux, concentrés et déterminés à réagir immédiatement.

« Notre priorité absolue en ce moment, c’est le HSV contre le Bayern. Nous voulons réagir après la défaite contre Lille », a déclaré Kompany. « Nous restons concentrés, dans notre bulle... C’est un environnement où nous pouvons tout dire, où nous pouvons toujours être honnêtes les uns envers les autres. »

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La série du HSV à domicile et les éloges de Polzin

Depuis son retour en Bundesliga en 2025, Hambourg, douzième, a remporté trois matches de championnat consécutifs à domicile, une série que seul le RB Leipzig a dépassée. Le club a également tenu le Bayern en échec 2-2 au Volksparkstadion en janvier, même s’il s’est incliné 4-0 sur le terrain du Werder Brême le week-end dernier. L’entraîneur du HSV, Merlin Polzin, s’est réjoui de relever le défi malgré les blessures de Miro Muheim, Albert Sambi Lokonga, Yussuf Poulsen, Bilal Nadir et Nicolai Remberg.

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« Nous sommes montés en Bundesliga pour pouvoir jouer contre les meilleurs. Nous affrontons maintenant, et de loin, la meilleure équipe d’Allemagne et l’une des meilleures d’Europe », a déclaré Polzin.

Des records en jeu dans le nord de l’Allemagne

Hambourg n’a pas battu le Bayern lors de leurs 19 dernières confrontations en championnat. De son côté, le défenseur Dayot Upamecano abordera le match de samedi invaincu lors de ses 54 dernières apparitions en Bundesliga, à seulement deux du record absolu de 56 détenu par Jerome Boateng.

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Alors que le Borussia Dortmund compte deux points d’avance en tête du classement, Kompany est déterminé à repartir avec les trois points de son ancien club.