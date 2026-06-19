La vidéo le montre clairement : un entraîneur américain, à la tête de l’« armée du tartan », prépare son équipe à défier le Maroc

À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre face au Maroc, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, un canard de Providence, star des réseaux sociaux, a été adopté comme mascotte officieuse par les supporters écossais.

Elle a même défilé aux côtés de la « Tartan Army », le surnom des supporters écossais, lors d’un cortège de cornemuses précédant la rencontre de ce vendredi soir (heure de la côte Est des États-Unis).

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Surnommé « Don », l’oiseau porte-bonheur arborait le drapeau écossais sur le dos, en plus de son collier d’or caractéristique, pour mener le cortège dans l’État de Rhode Island, juste avant le coup d’envoi face au Maroc.

« Don » est le dernier canard en date à s’inviter dans l’univers du football, après que les supporters mexicains ont adopté « Merlin » comme mascotte officieuse, selon l’agence « Reuters ».

Surnommée « la canarde supportrice », Don a connu la célébrité en 2024 après avoir assisté à une rencontre de l’équipe de basket-ball de l’université de Providence. Elle s’est toutefois rapidement vu interdire l’accès au terrain pour des raisons de sécurité animale.

Malgré cette interdiction, « Don » continue de faire régulièrement le show lors des événements de la ville de Providence et rassemble plus de 30 000 abonnés sur Instagram.

L’Écosse avait battu Haïti 1-0 lors de la première journée de la phase de groupes, tandis que le Maroc avait fait match nul contre le Brésil 1-1.



