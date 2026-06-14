La vidéo ci-dessus montre comment le coup de génie de Musiala a ébranlé le trône du Real Madrid en Coupe du monde

Jamal Musiala, la star de l’équipe nationale allemande, a pris part au festival offensif de la Mannschaft face à Curaçao dimanche soir au stade NRG, en match comptant pour le groupe 5 des qualifications à la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il a ouvert son compteur personnel dès la 47^e minute, après une passe magistrale de Joshua Kimmich. Le ballon lui parvient dans la surface de réparation, et il le propulse d’un tir puissant du pied gauche au fond des filets, inscrivant ainsi un nouveau but lors d’une rencontre dominée de bout en bout par la Mannschaft.

Outre l’aspect sportif, sa réalisation revêt une portée historique : d’après le site français « Stats Foot », le but du joueur du Bayern Munich porte à 80 le nombre de réalisations signées par des joueurs du club bavarois dans l’histoire de la Coupe du monde.

Le Bayern Munich devient ainsi le club le plus prolifique de l’histoire de la Coupe du monde, devançant le Real Madrid et ses 79 réalisations.

Le groupe E, qui compte également l’Équateur et la Côte d’Ivoire, se caractérise par un écart flagrant d’expérience et d’histoire footballistique entre ses membres, rendant la lutte pour les deux places qualificatives encore plus cruciale.