La victoire, tel est le mot d'ordre... Pourquoi Gonçalves sera-t-il absent du match entre Al-Ahli et Al-Fayha ?

Selon des informations parues dans la presse, la véritable raison de l'absence du Brésilien Matheus Gonçalves, star de l'Al-Ahli de Djeddah, lors du match contre Al-Fayha, dans le championnat saoudien Roshen, a été révélée.

Al-Ahli se rendra chez Al-Fayha ce mercredi, au stade de la ville de Majmaah, pour un match avancé de la 29e journée du championnat Roshen.

Le journal saoudien « Al-Youm » a indiqué que l'Allemand Matthias Jaissle, l'entraîneur de l'Al-Ahli de Djeddah, avait décidé d'écarter Gonçalves de la liste des joueurs sélectionnés pour le match, bien qu'il ne soit ni suspendu ni blessé.

Le journal a précisé que la raison en était la crainte de Jaissle que le joueur brésilien ne reçoive un carton jaune lors du match, ce qui signifierait son absence lors du prochain match de la Ligue Roshen contre Al-Nassr.

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Après le match contre Al-Fayha, Al-Ahli entamera son parcours en Ligue des champions de l'Asie, en affrontant le club qatari Al-Duhail, lundi prochain, au stade Al-Inmaa de Djeddah, en huitièmes de finale.

À l'issue de la compétition asiatique, Al-Ahli reviendra en championnat saoudien, où il affrontera Al-Nassr le 28 avril prochain, lors de la 30e journée.

Les deux équipes se disputent le titre du championnat saoudien. Al-Ahli occupe actuellement la troisième place du classement, avec 65 points, à 5 points du leader Al-Nassr et derrière Al-Hilal, deuxième, à la différence de buts.