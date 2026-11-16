Partager Suivez GOAL sur Google

Malgré la victoire de l'équipe de France sur la Turquie sur le score de 2-1, Zinédine Zidane, le sélectionneur des Bleus, n'a pas caché son insatisfaction quant à la prestation de son équipe, en particulier durant la première mi-temps, marquée par un relâchement du pressing sur l'adversaire et des difficultés à récupérer le ballon, ce qui l'a poussé à adresser des remarques sévères à ses joueurs pendant la pause.

Publicité

Le défenseur Jérémy Jacquet, qui a connu des difficultés lors de la rencontre disputée à Bordeaux, a révélé les détails de la prise de parole de Zidane avec les joueurs dans le vestiaire, expliquant que l'entraîneur n'a pas eu recours aux cris, mais qu'il a élevé la voix pour insister sur la nécessité d'améliorer le rendement défensif.

Et Jacquet de déclarer : « L'entraîneur nous a dit à la mi-temps qu'il estimait que nous n'avions pas été assez tranchants dans la récupération du ballon, et nous avons réussi à corriger cela durant la seconde période. Il n'a pas crié, mais il a élevé la voix pour parler des aspects à améliorer dans le processus de récupération du ballon, et il a jugé que nous le conservions plus que nécessaire. Il voulait que le match devienne plus rapide et plus dynamique. »

Zidane identifie les raisons de sa colère

Zidane a affirmé, dans des déclarations à la radio « TF1 », que la qualification était l'objectif principal du match, et peut-être aussi de terminer en tête du groupe, mais il n'a pas été satisfait du niveau affiché par ses joueurs, notamment en ce qui concerne le pressing sur l'adversaire durant la première période.

Publicité Publicité

L'entraîneur français a déclaré : « Notre objectif est la qualification, et peut-être aussi de finir le groupe à la première place, mais nous ressentons une certaine frustration quant à la qualité de la performance, surtout en ce qui concerne le pressing durant la première période. Quand nous ne voyons pas certaines choses que nous attendons sur le terrain, nous éprouvons de la déception. »

Related Topics

Et d'ajouter : « Le pressing était le problème principal : nous avons laissé apparaître des déséquilibres dans notre jeu et nous ne l'avons pas appliqué comme il le fallait. Nous avons corrigé cela à la mi-temps, et notre niveau s'est amélioré par la suite, mais ce sont des aspects que nous devons encore développer. Je n'étais pas content, les joueurs non plus, mais nous avons réussi à corriger certaines choses. »

En revanche, Zidane a salué les progrès affichés par l'équipe sur le plan défensif, soulignant que la responsabilité d'éviter d'encaisser des buts ne repose pas sur les seuls défenseurs, mais exige l'implication de tous les joueurs dans les déplacements et le pressing de manière collective.

Publicité

Zidane se prépare à trois mois d'analyse

La confrontation face à la Turquie a constitué la dernière étape de la France dans la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA, et a également clos les cinq premiers matchs de Zidane à la tête du staff technique de la sélection, qui ont vu trois victoires entre septembre et octobre, avant la défaite contre l'Italie sur le score de 3-1 jeudi, puis le succès face à la Turquie.

Publicité

La sélection française ne disputera pas de nouveau match international avant le mois de mars prochain, date des confrontations aller et retour des quarts de finale de la compétition, ce qui a poussé Zidane à commenter avec humour la durée de l'attente, en disant : « Maintenant, les joueurs vont retourner dans leurs clubs, et ils vont continuer à jouer tous les trois jours. Nous ne nous retrouverons pas avant mars, donc je vais passer un peu de temps à fixer le plafond d'ici là. »

Mais l'entraîneur français est conscient que la période d'éloignement de la sélection exige un travail intense pour préparer la prochaine étape, d'autant que le temps disponible avant les confrontations des quarts de finale sera limité.

Publicité

Zidane a déclaré : « Ce sera compliqué, et c'est pourquoi nous devons nous concentrer sur les fondamentaux. Nous n'aurons que trois jours pour préparer les matchs aller et retour, et c'est très peu de temps. Je vais fournir un grand effort durant les trois prochains mois pour bien analyser les choses, et atteindre le maximum d'efficacité dans l'application de ce que nous planifions. »