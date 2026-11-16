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Abdelmawgood Samir
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« La victoire ne l'a pas réjoui » : Zidane élève la voix et révèle sa tristesse : « Je vais fixer le plafond du regard »

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Malgré la victoire de l'équipe de France sur la Turquie sur le score de 2-1, Zinédine Zidane, le sélectionneur des Bleus, n'a pas caché son insatisfaction quant à la prestation de son équipe, en particulier durant la première mi-temps, marquée par un relâchement du pressing sur l'adversaire et des difficultés à récupérer le ballon, ce qui l'a poussé à adresser des remarques sévères à ses joueurs pendant la pause.

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Le défenseur Jérémy Jacquet, qui a connu des difficultés lors de la rencontre disputée à Bordeaux, a révélé les détails de la prise de parole de Zidane avec les joueurs dans le vestiaire, expliquant que l'entraîneur n'a pas eu recours aux cris, mais qu'il a élevé la voix pour insister sur la nécessité d'améliorer le rendement défensif.

Et Jacquet de déclarer : « L'entraîneur nous a dit à la mi-temps qu'il estimait que nous n'avions pas été assez tranchants dans la récupération du ballon, et nous avons réussi à corriger cela durant la seconde période. Il n'a pas crié, mais il a élevé la voix pour parler des aspects à améliorer dans le processus de récupération du ballon, et il a jugé que nous le conservions plus que nécessaire. Il voulait que le match devienne plus rapide et plus dynamique. »

Zidane identifie les raisons de sa colère

Zidane a affirmé, dans des déclarations à la radio « TF1 », que la qualification était l'objectif principal du match, et peut-être aussi de terminer en tête du groupe, mais il n'a pas été satisfait du niveau affiché par ses joueurs, notamment en ce qui concerne le pressing sur l'adversaire durant la première période.

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L'entraîneur français a déclaré : « Notre objectif est la qualification, et peut-être aussi de finir le groupe à la première place, mais nous ressentons une certaine frustration quant à la qualité de la performance, surtout en ce qui concerne le pressing durant la première période. Quand nous ne voyons pas certaines choses que nous attendons sur le terrain, nous éprouvons de la déception. »

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Et d'ajouter : « Le pressing était le problème principal : nous avons laissé apparaître des déséquilibres dans notre jeu et nous ne l'avons pas appliqué comme il le fallait. Nous avons corrigé cela à la mi-temps, et notre niveau s'est amélioré par la suite, mais ce sont des aspects que nous devons encore développer. Je n'étais pas content, les joueurs non plus, mais nous avons réussi à corriger certaines choses. »

En revanche, Zidane a salué les progrès affichés par l'équipe sur le plan défensif, soulignant que la responsabilité d'éviter d'encaisser des buts ne repose pas sur les seuls défenseurs, mais exige l'implication de tous les joueurs dans les déplacements et le pressing de manière collective.

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Zidane se prépare à trois mois d'analyse

La confrontation face à la Turquie a constitué la dernière étape de la France dans la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA, et a également clos les cinq premiers matchs de Zidane à la tête du staff technique de la sélection, qui ont vu trois victoires entre septembre et octobre, avant la défaite contre l'Italie sur le score de 3-1 jeudi, puis le succès face à la Turquie.

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La sélection française ne disputera pas de nouveau match international avant le mois de mars prochain, date des confrontations aller et retour des quarts de finale de la compétition, ce qui a poussé Zidane à commenter avec humour la durée de l'attente, en disant : « Maintenant, les joueurs vont retourner dans leurs clubs, et ils vont continuer à jouer tous les trois jours. Nous ne nous retrouverons pas avant mars, donc je vais passer un peu de temps à fixer le plafond d'ici là. »

Mais l'entraîneur français est conscient que la période d'éloignement de la sélection exige un travail intense pour préparer la prochaine étape, d'autant que le temps disponible avant les confrontations des quarts de finale sera limité.

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Zidane a déclaré : « Ce sera compliqué, et c'est pourquoi nous devons nous concentrer sur les fondamentaux. Nous n'aurons que trois jours pour préparer les matchs aller et retour, et c'est très peu de temps. Je vais fournir un grand effort durant les trois prochains mois pour bien analyser les choses, et atteindre le maximum d'efficacité dans l'application de ce que nous planifions. »

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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