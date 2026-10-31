La victoire historique décrochée par le club d'Al-Shabab face à son homologue d'Al-Ahli en Roshn Saudi League ne s'est pas jouée uniquement sur le terrain, puisque le club de la capitale a également remporté une bataille acharnée en dehors de celui-ci.

Al-Shabab s'est imposé face à Al-Ahli sur le score de 6-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes hier vendredi, au stade SHG Arena de Riyad, la capitale saoudienne, pour le compte de la douzième journée de la Roshn League.

Au terme du match, le compte officiel du club d'Al-Shabab sur le site « X » a rivalisé d'ingéniosité pour se moquer d'Al-Ahli après cette lourde défaite, en publiant une dizaine de tweets ironiques au cours de la nuit.

Tout a commencé pendant le match, lorsque le compte d'Al-Shabab a publié une photo des supporters d'Al-Ahli quittant le stade de manière anticipée, avec ce commentaire : « Cette fois, le retrait se fait tôt. »

Le compte des « Lions » fait référence à la victoire historique sur « Al-Raqi » sur le score de 6-1 en 2008, en quart de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, un match qui avait poussé les joueurs d'Al-Ahli à feindre une blessure pour mettre fin à la rencontre de manière anticipée.

Par la suite, le compte d'Al-Shabab a publié le résultat du match avec une phrase marquante, félicitant les supporters pour cette victoire historique, avec ce commentaire : « Mille félicitations pour la victoire la plus facile, ô Lions. »

Al-Shabab est également revenu sur le match de 2008, en publiant l'image d'un prétendu roman intitulé « Comment la forteresse a été détruite : entre retrait et fuite », accompagné de la phrase « fin du roman ».

Le compte d'Al-Shabab s'est moqué directement de son homologue d'Al-Ahli après que ce dernier eut publié la nouvelle de la fin du match sans mentionner le score, répliquant avec une image du résultat et ce commentaire : « Dis-le et n'aie pas honte. »

Le compte d'Al-Shabab a également publié une image montée plaçant l'équipe d'Al-Shabab en haut et Al-Ahli en bas, accompagnée de la phrase : « Monte en haut et la distance t'apparaîtra clairement. »

Le compte d'Al-Shabab a publié les buts du match comme s'ils faisaient partie des célèbres jeux vidéo, avec ce commentaire : « Niveau de difficulté : Al-Ahli. »

Al-Shabab ne s'est pas arrêté là : le club a décrit le match contre Al-Ahli comme une simple rencontre de préparation en vue du duel face à Abha, lanterne rouge du championnat saoudien, prévu jeudi prochain, pour le compte de la treizième journée de la Roshn League.

Enfin, le compte d'Al-Shabab a repris la célèbre phrase des supporters d'Al-Ahli, en écrivant : « Si Al-Shabab ne gagne pas, la terre ne dort pas tranquille. »

De plus, le compte d'Al-Shabab a utilisé la manita dans tous les tweets qu'il a publiés après le match, qu'il s'agisse de photos, d'extraits vidéo des célébrations, ou même pour inciter les supporters à commander le maillot sur la boutique.