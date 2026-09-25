La sélection d'Oman aborde la rencontre face à l'Arabie saoudite demain samedi sous le slogan « pas d'alternative à la victoire », dans l'une des affiches phares de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe Arabique de football « Gulf Cup 27 », avec la grande volonté de la formation de l'entraîneur marocain Tarik Sektioui d'arracher les trois points et de préserver ses chances dans la compétition.

Tarik Sektioui, le sélectionneur d'Oman, a affirmé que la rencontre face à l'Arabie saoudite sera difficile pour les deux sélections, soulignant que la préparation technique et physique tranchera une grande partie des détails du match.

Sektioui a déclaré en conférence de presse : « Le match est difficile pour les deux camps, et cette deuxième rencontre est importante pour nous. Nous savons que nous avons trois matches devant nous. Vous avez vu le premier match, et demain nous verrons quelle équipe est la mieux préparée sur les plans technique et physique. »

Il a expliqué que certains joueurs ont ressenti de la fatigue après le dernier match en raison de son horaire et du taux d'humidité élevé, mais il a insisté sur l'absence de blessures inquiétantes, affirmant que tous les joueurs sont en bon état.

Il a ajouté : « L'Arabie saoudite est une sélection forte qui bénéficie de l'avantage de jouer devant son public, mais nous avons des joueurs animés d'un grand état d'esprit pour défendre le maillot d'Oman et faire le bonheur des supporters. »









Sektioui a insisté sur le fait que son équipe abordera la rencontre avec un état d'esprit offensif clair, déclarant : « Nous travaillons sur l'aspect mental, et nous abordons chaque match avec l'objectif de gagner. Et si nous ne gagnons pas, nous essayons de ne pas perdre. »

Il a souligné que la victoire de l'Arabie saoudite lors de la première journée lui donnera un élan moral, et permettra peut-être à son entraîneur de faire souffler certains joueurs, mais il a affirmé dans le même temps que la sélection d'Oman ne sous-estimera ni son adversaire ni ses capacités.

Il a déclaré : « Nous respectons la sélection saoudienne comme nous avons respecté la sélection irakienne, mais nous l'affronterons avec force et avec la volonté de gagner, et nous jouerons avec caractère. »

Sektioui a affirmé que la sélection d'Oman a besoin de gagner ses deux prochains matches, expliquant que le repli défensif lors du match précédent n'était pas un choix tactique, mais le résultat de quelques problèmes physiques.

Il a ajouté : « Nous ne sommes pas revenus en défense lors du dernier match parce que nous voulons gagner, mais nous avons rencontré quelques problèmes physiques, et nous aborderons le match de demain avec le même état d'esprit. »









L'entraîneur marocain a évoqué l'importance de l'esprit collectif, affirmant que le football est un jeu collectif, et que l'amour de la patrie et l'esprit combatif que possèdent les joueurs peuvent être un facteur important pour obtenir des résultats.

Concernant l'arbitrage, Sektioui a déclaré : « J'estime que tous les arbitres présents dans le tournoi sont bons et disposent de grandes qualifications. Ce sont des êtres humains susceptibles de se tromper, mais pas de manière intentionnelle, si Dieu le veut. Nous nous concentrons sur notre équipe sur le terrain. »

De son côté, Abdelmajid Al Balushi, joueur de la sélection d'Oman, a confirmé la difficulté de la rencontre, soulignant que l'objectif de son équipe sera de remporter la victoire et de récolter les trois points.

Le joueur de la sélection d'Oman a déclaré : « Le match est difficile pour les deux camps, et nous chercherons à remporter la victoire et à récolter les trois points, ce qui est notre objectif principal. »

Il a ajouté : « Mon sentiment est indescriptible en tant que jeune joueur qui participe pour la première fois aux Coupes du Golfe. Dès le premier jour, nous sommes entrés dans l'ambiance du tournoi, et nous sommes ici pour faire le bonheur du peuple omanais. »