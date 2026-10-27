À peu près au moment où Lamine Yamal quittait le Palladium Theatre de Londres, tard lundi soir, des lunettes de soleil sur le visage et accompagné d’un entourage visiblement frustré, Harry Kane publiait un message sur X. « Travaille dur en silence. Laisse ton succès faire du bruit », pouvait-on y lire. On ne peut qu’espérer que Yamal a vu ce message, ou qu’il le verra mardi, et qu’il retiendra bien les mots du tout nouveau lauréat du Ballon d’Or.

Car le jury composé de 100 journalistes n’a désigné comme meilleur joueur du monde en 2026 ni ce fantastique joueur de 19 ans du FC Barcelone, aussi enthousiasmant que surdoué, ni cette force de la nature technique, athlétique et redoutable devant le but qu’est Kylian Mbappé, du Real Madrid, mais Kane, qui se décrit lui-même comme un travailleur de l’ombre.

Chacun des trois joueurs avait, à sa manière, de solides arguments pour terminer cette soirée interminable, qui avait déjà commencé avec 45 minutes de retard, le Ballon d’Or entre les mains. Yamal était devenu champion du monde avec l’Espagne. Lors du tournoi, il avait toutefois livré des prestations plutôt décevantes au regard de ses standards, peut-être aussi en raison d’une grave blessure musculaire subie en avril. Avant cela, il avait brillé avec le Barça chaque fois qu’il était en bonne santé et avait également remporté le championnat avec le club catalan.

Mbappé a terminé meilleur buteur de toutes les compétitions majeures (25 buts en Liga, 15 en Ligue des champions, 10 à la Coupe du monde) et peut même déjà se dire meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde à seulement 27 ans. Mais il n’a remporté aucun titre avec le Real ni avec la France.

Et puis il y avait Kane : sur la période prise en compte pour le vote, il a inscrit 73 buts en 65 matches officiels avec l’Angleterre et le Bayern Munich, réalisé une belle Coupe du monde et remporté le championnat ainsi que la coupe. Mais le club allemand le plus titré a échoué en demi-finale de la Ligue des champions face au PSG, et l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Argentine.

Harry Kane était largement supérieur à Yamal et Mbappé dans un domaine

Sur le plan sportif, toutes ces candidatures étaient donc parfaitement légitimes, mais chacune avait ses « défauts ». C’est aussi pour cela que le résultat était, pour une fois, attendu avec un véritable suspense, du moins si l’on considérait les choses sous le seul angle sportif. Car en tenant compte d’un autre critère censé, à juste titre, jouer un rôle dans le vote, l’issue paraissait en réalité évidente. Si Kane n’avait pas été choisi, on aurait bien pu rejoindre l’avis de Katharina Reckers, animatrice du podcast d’11Freunde, et jeter définitivement cette récompense à la poubelle.

Car la « classe et le fair-play » sont également censés peser lourd dans le vote, aux côtés des performances individuelles et des succès collectifs. On peut débattre longuement de la question de savoir si Kane est réellement, à l’heure actuelle, le meilleur footballeur du monde. Mbappé est plus athlétique, Yamal évolue dans une autre dimension sur le plan technique. Mais tous deux sont loin d’incarner la « classe et le fair-play ».

Yamal, par exemple, n’a rien trouvé de mieux à faire que d’engager des personnes de petite taille pour le divertir lors de son 18e anniversaire. Le joueur de 19 ans ne donne pas non plus vraiment l’impression d’avoir les pieds sur terre, notamment à cause de l’attitude de son père. L’an dernier déjà, lors du Ballon d’Or, celui-ci s’était montré mauvais perdant, allant jusqu’à soupçonner une fraude lorsque Ousmane Dembélé avait reçu, à juste titre, la récompense.

Ce même Dembélé, d’ailleurs, qui a pris la place de Mbappé au PSG, a appris sous Luis Enrique à se mettre au service de l’équipe en tant que numéro neuf, par ses courses et son travail défensif, tout en continuant à briller. Il a finalement récolté les fruits de sa progression.

Getty Images

Kylian Mbappé a joué un rôle majeur dans la saison chaotique du Real Madrid

De son côté, si Mbappé court toujours après ses deux plus grands objectifs au Real, remporter la Ligue des champions et le Ballon d’Or, c’est aussi parce qu’il n’a pas franchi, ou ne veut pas franchir, ce nouveau cap dans son jeu. Les supporters madrilènes lui ont fait payer la note en lançant une pétition réclamant son départ. Lui aussi a joué un rôle important dans la saison chaotique du Real. La presse espagnole et française a régulièrement fait état de caprices de star, de courts séjours loin du club et d’un comportement condescendant envers ses coéquipiers et les membres du staff. Il a largement failli à son rôle de leader de l’équipe, que ses performances lui confèrent.

Et pourtant, ces dernières semaines, tous deux ont pris publiquement la parole pour réclamer le Ballon d’Or de la manière la plus gênante qui soit, comme de petits enfants. « Aucun joueur n’a été meilleur que moi la saison dernière », a par exemple clamé Mbappé, rappelant qu’il s’agissait d’une « récompense individuelle ». Yamal, lui, s’est prévalu du titre mondial remporté avec l’Espagne et du championnat gagné avec le Barça, affirmant sans détour qu’il le méritait puisqu’il faisait partie des « deux meilleurs au monde ». Il ne parlait pas de Kane.

Le choix de Kane doit donc d’autant plus servir de leçon aux deux joueurs. Une leçon que Kane leur a même personnellement mise sous les yeux, par écrit : « Travaille dur en silence. Laisse ton succès faire du bruit. »

Pourquoi le Ballon d’Or de Harry Kane était-il mérité ?

Car contrairement à Yamal et Mbappé, le joueur de 33 ans est probablement, depuis son arrivée au Bayern Munich et plus encore depuis un an, le joueur le plus complet au monde, celui qui exerce la plus grande influence sur le jeu de son équipe. Ce n’est pas pour rien que son activité sur le terrain est déjà comparée à celle d’un quarterback : au Bayern, l’avant-centre lui-même lance parfois les attaques par de longs ballons depuis sa propre moitié de terrain. Ou remporte un duel aux abords de sa propre surface de réparation. Une caractéristique à propos de laquelle le sélectionneur allemand Jürgen Klopp a récemment lancé un débat discutable, mais qui n’a en rien diminué son rendement devant le but.

Bien sûr, Kane avait aussi pour lui des arguments purement sportifs, avec son incroyable total de buts et les titres remportés avec le Bayern. Mais son dévouement pour l’équipe sur le terrain et son comportement irréprochable en dehors, en tant que leader et modèle, ont également pesé lourd dans son élection. Du point de vue des supporters, à une époque où les profils de superstars sont totalement démesurés et permettent aux sponsors, aux agents et aux joueurs eux-mêmes de se remplir les poches, c’est d’abord une excellente nouvelle. Et cela pourrait valoir de l’or au Bayern Munich dans les années à venir.

Getty Images

Le Ballon d’Or de Harry Kane peut-il aider le Bayern Munich avec Michael Olise ?

Car un autre joueur qui préfère lui aussi les actes aux paroles est censé prolonger une nouvelle fois, dans les prochains mois, son contrat avec le club allemand le plus titré, actuellement valable jusqu’en 2029. Lundi soir, Michael Olise a été l’un des premiers à féliciter Kane. Alors que lui-même n’a terminé « que » neuvième après une année grandiose, marquée par 27 buts et 41 passes décisives avec le Bayern et la France, son coéquipier Kane est monté sur le trône du football. Sous le maillot du Bayern Munich. En tant que joueur de Bundesliga. Et sans avoir remporté le titre suprême à la Coupe du monde ou en Ligue des champions.

Pour Olise, cela pourrait être un signal clair, et pour les dirigeants munichois, un argument concret dans les négociations avec ce joueur d’exception très convoité. Les performances réalisées en Bundesliga avec le Bayern Munich sont reconnues à l’international. Un transfert au Real Madrid, au Barça ou dans d’autres clubs supposément plus grands, mieux soutenus lors de l’attribution des récompenses individuelles, n’est pas nécessairement indispensable pour obtenir les plus grandes distinctions personnelles en tant que footballeur professionnel.

Sans ses coéquipiers du club allemand le plus titré, a expliqué Kane lundi soir à Londres, « cela n’aurait pas été possible. La manière dont vous me poussez à avancer et dont nous nous encourageons mutuellement à donner le meilleur de nous-mêmes compte énormément pour moi. » C’est « un honneur de jouer pour le Bayern Munich. Vous représenter est un véritable privilège. Je suis très heureux de rapporter ce trophée au Bayern Munich. »

Des mots qui devraient sonner comme une musique céleste aux oreilles du directeur sportif Max Eberl, malade et resté chez lui, du président Herbert Hainer, du directeur du football Christoph Freund, du directeur général Jan-Christian Dreesen et, bien sûr, des influents membres du conseil de surveillance Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge. Et pas seulement dans la perspective des efforts à venir pour convaincre Olise de rester durablement à Munich.

Au-delà de ce dossier, le Ballon d’Or de Kane pourrait aussi ouvrir des portes dans d’autres négociations de transferts. Une sorte de ticket en or, rond comme un ballon, sur un marché des transferts en surchauffe. Avec leur lauréat anglais, les Bavarois disposent désormais d’un argument supplémentaire de poids pour convaincre de futurs grands joueurs, voire des stars déjà confirmées, de les rejoindre.

« Harry Kane est un atout pour le Bayern Munich », a de nouveau constaté Eberl, malade et resté chez lui, après l’élection de Kane. Une affirmation qui a toujours été juste, mais peut-être jamais autant que ce soir-là.

Getty Images

Harry Kane : ses statistiques au Bayern Munich

Saison Matches Buts Passes décisives 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











