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La victoire contre l'Égypte ne suffit pas… L'Argentine échoue à reprendre la première place du classement mondial

Égypte
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Argentine vs Égypte
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É.-U.

Pourquoi l’Argentine n’a-t-elle pas su tirer profit de sa confrontation avec les Pharaons ?

Malgré sa victoire 3-2 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Égypte, l’Argentine a essuyé un revers symbolique : elle ne récupère pas la première place du classement FIFA.

Malgré ce succès étriqué face aux Pharaons, l’équipe de Lionel Scaloni n’a pas réussi à reprendre la première place du classement FIFA. La France, victorieuse du Paraguay au tour précédent, conserve en effet son trône.

Les Bleus totalisent désormais 1 925,86 points, tandis que les Tango pointent à 1 925,15 points, soit un écart infime de 0,71 point.

Selon le média argentin « TYC », selon la presse locale, aucune sélection n’a jamais remporté la Coupe du monde après avoir abordé l’épreuve en pole position du classement FIFA. Un précédent qui nourrit l’incertitude autour du parcours des Argentins, d’autant qu’ils avaient chipé la première place avant le tournoi grâce à la défaite des Bleus face à la Côte d’Ivoire (1-2) et au nul de l’Espagne contre l’Irak (1-1), avant de confirmer sa supériorité en battant le Honduras et l’Islande.

Néanmoins, ce recul n’est pas définitif : le classement est actualisé après chaque rencontre de la Coupe du monde, ce qui laisse encore la possibilité aux deux nations de permuter leurs positions.

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Argentine
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Suisse
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Les supporters argentins restent partagés : certains y voient un simple accident statistique, tandis que d’autres y discernent une échappatoire à la « malédiction du leader », qui a déjà fait tomber tous les tenants du trône avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

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