Le docteur Marc Ritaly, qui avait rejoint le nouveau staff technique de l'équipe de France dirigée par Zinédine Zidane, est sorti de son silence après son éviction soudaine, affirmant que la sanction qui lui a été infligée par la Fédération française de football était disproportionnée.

La Fédération française avait annoncé la nomination de Ritaly au sein du staff médical de l'encadrement des Bleus le 13 août, mais elle l'a informé seulement deux jours plus tard que la collaboration entre les deux parties ne se poursuivrait pas, en raison d'un entretien qu'il avait accordé à « RMC Sport » le jour de sa nomination.

La Fédération française a estimé que Ritaly avait « manqué à son devoir de confidentialité », et l'a donc remplacé par Serge Isidoro.

Dans des déclarations au journal « Dernières Nouvelles d'Alsace », rapportées par le site « Foot Mercato », Ritaly a surtout insisté sur la disproportion entre la sanction et ce qui s'est passé, soulignant qu'il n'avait pas encore signé son contrat avec la Fédération lorsqu'il s'est exprimé auprès des médias.

Il a déclaré : « Je n'avais pas encore signé mon contrat lorsque les journalistes m'ont contacté. »

« Je méritais un carton jaune »

Ritaly a reconnu avoir effectivement reçu des recommandations l'invitant à la prudence, mais il a affirmé n'avoir pas compris qu'il existait une interdiction stricte de faire des déclarations aux médias.

Il a expliqué : « Cela méritait un carton jaune, une sanction ou une réprimande, mais pas une exclusion complète. »

Le docteur a révélé qu'il n'avait reçu son contrat que le soir du 14 août, soit le lendemain de l'entretien qu'il avait accordé, affirmant qu'il n'a découvert l'existence d'une clause stricte relative au devoir de réserve vis-à-vis des médias qu'à la réception du contrat.

Dès le lendemain, il a appris que son nom avait été définitivement retiré du staff technique de Zinédine Zidane.

« Je n'ai livré aucune information sensible »

Ritaly estime que le lien de l'affaire avec l'équipe de France et Zidane lui a donné un retentissement plus important que d'ordinaire, déclarant : « Dès qu'on parle de l'équipe de France et de Zinédine Zidane, l'affaire prend une résonance considérable. »

Il a insisté sur le fait qu'il n'avait révélé aucune information sensible durant l'entretien, s'appuyant sur son expérience de 20 ans au club de Sochaux, ainsi que sur son travail avec plusieurs équipes cyclistes professionnelles.

Malgré la décision de son éviction, Ritaly a affirmé qu'il souhaitait désormais tourner cette page, tout en veillant à défendre son image personnelle et celle de sa famille.

Le docteur estime que, par sa décision, la Fédération française a voulu adresser un message clair dès la constitution du nouveau staff technique, considérant qu'il est devenu un « exemple » à travers lequel l'institution a voulu imposer ses règles.

Il a déclaré : « Oui, ils ont fait de moi un exemple. »

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L'équipe de France se prépare à entamer une nouvelle ère sous la direction de Zidane, puisqu'elle disputera 4 matches au début de son parcours en Ligue des nations de l'UEFA.

Les Bleus affronteront la Turquie le 25 septembre, puis la Belgique le 29 du même mois, avant de rencontrer l'Italie le 2 octobre, et de clôturer leurs confrontations par un autre match face à la Belgique le 5 octobre sur le sol français.